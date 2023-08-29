Опытного депутата переигрывает новичок екатеринбургской политики

Соцопрос: Анна Гурарий победит на выборах в думу Екатеринбурга

30 августа 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

За Анну Гурарий готовы проголосовать 31,9% избирателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стали известны предвыборные расклады в одном из самых конфликтных округов на выборах в думу Екатеринбурга — №9 (Кировский район). Соцопрос показал, что новый фронтмен Уральского федерального университета (УрФУ) Анна Гурарий, поддержанная мэрией и группой «Синара» и не имеющая политического опыта, уверенно обходит главного оппонента — депутата Константина Киселева («Яблоко») из фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Исследование по собственной инициативе провело агентство «Свои» 15—20 августа на территории «девятого» округа. Он охватывает дома на проспекте Ленина и улицах Горького, Кузнечная, Шарташская, Первомайская, Бажова, Восточная, Пионеров, Уральская, Омская, Сулимова, Менжинского, Садовая, Советская, Блюхера, Кулибина, Студенческая, Комсомольская, Комвузовская, Мира, Софьи Ковалевской, Энгельса, Малышева, Луначарского, Розы Люксембург, Карла Либкнехта и переулку Парковому. Формат: уличный опрос в виде интервью по месту жительства с использованием квот (пол и возраст). Выборка — 750 респондентов старше 18 лет (ошибка выборки составляет ±3,7% при доверительном интервале 90-95%). Вопрос звучал так: «За кого из кандидатов в депутаты городской думы Екатеринбурга Вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные? Выберите по роду деятельности или партии, даже если не знаете никого из кандидатов». Фамилию Гурарий назвали 31,9% респондентов, Киселева — 9,2%. Третье место делят Ярослав Бородин («Новые люди») и Олег Назаров («Справедливая Россия»). Они набрали 7,2%. Анна Гурарий возглавляет департамент политологии и социологии гуманитарного института УрФУ. Вуз выдвинул ее на выборы, желая получить во власти представителя, который мог бы ускорять реализацию совместных с городом проектов. Киселев работает в думе с 2013 года, в 2017-м он был спарринг-партнером губернатора Евгения Куйвашева на выборах, за что, по распространенной версии, и получил мандат в 2018 году. Киселева называют одним из идеологов фракции Кочеткова в действующем созыве думы и координаторов конфликта между лояльными Кочеткову депутатами и предыдущим мэром Александром Высокинским в 2019—2020 годах. Сменивший его Алексей Орлов по итогам выборов хочет минимизировать присутствие Киселева и других депутатов из кочетковского пула в городской политике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стали известны предвыборные расклады в одном из самых конфликтных округов на выборах в думу Екатеринбурга — №9 (Кировский район). Соцопрос показал, что новый фронтмен Уральского федерального университета (УрФУ) Анна Гурарий, поддержанная мэрией и группой «Синара» и не имеющая политического опыта, уверенно обходит главного оппонента — депутата Константина Киселева («Яблоко») из фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Исследование по собственной инициативе провело агентство «Свои» 15—20 августа на территории «девятого» округа. Он охватывает дома на проспекте Ленина и улицах Горького, Кузнечная, Шарташская, Первомайская, Бажова, Восточная, Пионеров, Уральская, Омская, Сулимова, Менжинского, Садовая, Советская, Блюхера, Кулибина, Студенческая, Комсомольская, Комвузовская, Мира, Софьи Ковалевской, Энгельса, Малышева, Луначарского, Розы Люксембург, Карла Либкнехта и переулку Парковому. Формат: уличный опрос в виде интервью по месту жительства с использованием квот (пол и возраст). Выборка — 750 респондентов старше 18 лет (ошибка выборки составляет ±3,7% при доверительном интервале 90-95%). Вопрос звучал так: «За кого из кандидатов в депутаты городской думы Екатеринбурга Вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные? Выберите по роду деятельности или партии, даже если не знаете никого из кандидатов». Фамилию Гурарий назвали 31,9% респондентов, Киселева — 9,2%. Третье место делят Ярослав Бородин («Новые люди») и Олег Назаров («Справедливая Россия»). Они набрали 7,2%. Анна Гурарий возглавляет департамент политологии и социологии гуманитарного института УрФУ. Вуз выдвинул ее на выборы, желая получить во власти представителя, который мог бы ускорять реализацию совместных с городом проектов. Киселев работает в думе с 2013 года, в 2017-м он был спарринг-партнером губернатора Евгения Куйвашева на выборах, за что, по распространенной версии, и получил мандат в 2018 году. Киселева называют одним из идеологов фракции Кочеткова в действующем созыве думы и координаторов конфликта между лояльными Кочеткову депутатами и предыдущим мэром Александром Высокинским в 2019—2020 годах. Сменивший его Алексей Орлов по итогам выборов хочет минимизировать присутствие Киселева и других депутатов из кочетковского пула в городской политике.