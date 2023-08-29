В Кольцово задержали несколько рейсов в Москву на фоне атаки БПЛА

30 августа 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Несколько самолетов вылетели из Кольцово с опозданием Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ранним утром 30 августа несколько самолетов до Москвы вылетели из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) с небольшим опозданием. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта. В это же время во всех московских аэропортах был объявлен план «Ковер», который подразумевает запрет полетов в радиусе 200 километров. На полтора часа был задержан вылет самолета авиакомпании «Россия». Рейс в Москву должен был состояться в 5:15, фактическое время вылета составило 6:45. Кроме того на 18 минут был задержан рейсы авиакомпании «Победа» (фактическое время вылета составило 7:03), на 14 минут был задержан рейс «Аэрофлота» (вылетел в 7:14), на 22 минуты еще один рейс «Победы» (вылетел в 7:17). Также на 48 минут задержали вылет самолета «Уральских авиалиний» — до 7:38. Ночью ВСУ атаковали несколько районов Центральной России. Всего было запущено восемь беспилотников, один из них в Московской области. Из-за этого во всех московских аэропортах был объявлен план «Ковер».

Ранним утром 30 августа несколько самолетов до Москвы вылетели из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) с небольшим опозданием. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта. В это же время во всех московских аэропортах был объявлен план «Ковер», который подразумевает запрет полетов в радиусе 200 километров. На полтора часа был задержан вылет самолета авиакомпании «Россия». Рейс в Москву должен был состояться в 5:15, фактическое время вылета составило 6:45. Кроме того на 18 минут был задержан рейсы авиакомпании «Победа» (фактическое время вылета составило 7:03), на 14 минут был задержан рейс «Аэрофлота» (вылетел в 7:14), на 22 минуты еще один рейс «Победы» (вылетел в 7:17). Также на 48 минут задержали вылет самолета «Уральских авиалиний» — до 7:38. Ночью ВСУ атаковали несколько районов Центральной России. Всего было запущено восемь беспилотников, один из них в Московской области. Из-за этого во всех московских аэропортах был объявлен план «Ковер».