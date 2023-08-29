29 августа 2023

В Кольцово задержали несколько рейсов в Москву на фоне атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет
Несколько самолетов вылетели из Кольцово с опозданием Фото:

Ранним утром 30 августа несколько самолетов до Москвы вылетели из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) с небольшим опозданием. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта. В это же время во всех московских аэропортах был объявлен план «Ковер», который подразумевает запрет полетов в радиусе 200 километров.

На полтора часа был задержан вылет самолета авиакомпании «Россия». Рейс в Москву должен был состояться в 5:15, фактическое время вылета составило 6:45. Кроме того на 18 минут был задержан рейсы авиакомпании «Победа» (фактическое время вылета составило 7:03), на 14 минут был задержан рейс «Аэрофлота» (вылетел в 7:14), на 22 минуты еще один рейс «Победы» (вылетел в 7:17). Также на 48 минут задержали вылет самолета «Уральских авиалиний» — до 7:38.

Ночью ВСУ атаковали несколько районов Центральной России. Всего было запущено восемь беспилотников, один из них в Московской области. Из-за этого во всех московских аэропортах был объявлен план «Ковер».

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Ранним утром 30 августа несколько самолетов до Москвы вылетели из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) с небольшим опозданием. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта. В это же время во всех московских аэропортах был объявлен план «Ковер», который подразумевает запрет полетов в радиусе 200 километров. На полтора часа был задержан вылет самолета авиакомпании «Россия». Рейс в Москву должен был состояться в 5:15, фактическое время вылета составило 6:45. Кроме того на 18 минут был задержан рейсы авиакомпании «Победа» (фактическое время вылета составило 7:03), на 14 минут был задержан рейс «Аэрофлота» (вылетел в 7:14), на 22 минуты еще один рейс «Победы» (вылетел в 7:17). Также на 48 минут задержали вылет самолета «Уральских авиалиний» — до 7:38. Ночью ВСУ атаковали несколько районов Центральной России. Всего было запущено восемь беспилотников, один из них в Московской области. Из-за этого во всех московских аэропортах был объявлен план «Ковер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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