В совете при Рослесхозе исключили развитие лесных пожаров из-за энергетиков

31 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Обрывы на проводах энергетики устраняют оперативно, отметил Владимир Морозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Энергетическая отрасль имеет зарытую систему: обрывы на проводах устраняются оперативно, в зонах ЛЭП (линий электропередач) проводится постоянная профилактика (убирается лишняя растительность). Сфера не может стать причиной развития лесных пожаров, рассказал в беседе с URA.RU председатель Общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов. «В электроэнергетике порядок. У них закрытая система. Это прямо должно быть исключительное ЧП, чтобы где-то какой-то обрыв произошел или еще что-то. При этом они довольно оперативно все устраняют. Проводятся у них профилактические работы. В обязательном порядке чистятся от лишней растительности зоны, где проходят ЛЭП. К ним претензий нет», — объяснил Владимир Морозов. Председатель Общественного совета при Рослесхозе подчеркнул, что все лесные пожары происходят по вине тех, кто сжигает старую траву, разводит костры в лесу. «Основная причина [лесных пожаров] — это человеческий фактор. Весной — выжигание старой травы. Летом плюс еще сжигание порубочных остатков лесопользователями. Это какие-то походы людей (от геологов до рыбаков и любителей шашлыков). При том, что во многих регионах объявляется режим ЧС и издается запрет на посещение лесов, в этот период народ все равно туда ходит. А тут достаточно малого, чтобы все загорелось. Контроля за этим мало», — добавил Владимир Морозов. Ранее член Научного совета Российского экологического оператора, член Совета Московской горорганизации Российского экологического движения Илья Рыбальченко отметил, что под ЛЭПами есть зоны отчуждения. Энергетики за ними тщательно следят. Поэтому зоны ЛЭП не могут стать причинами развития лесных пожаров. Об этом же URA.RU заявили в Минэнерго РФ, доказав это экспертизами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Энергетическая отрасль имеет зарытую систему: обрывы на проводах устраняются оперативно, в зонах ЛЭП (линий электропередач) проводится постоянная профилактика (убирается лишняя растительность). Сфера не может стать причиной развития лесных пожаров, рассказал в беседе с URA.RU председатель Общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов. «В электроэнергетике порядок. У них закрытая система. Это прямо должно быть исключительное ЧП, чтобы где-то какой-то обрыв произошел или еще что-то. При этом они довольно оперативно все устраняют. Проводятся у них профилактические работы. В обязательном порядке чистятся от лишней растительности зоны, где проходят ЛЭП. К ним претензий нет», — объяснил Владимир Морозов. Председатель Общественного совета при Рослесхозе подчеркнул, что все лесные пожары происходят по вине тех, кто сжигает старую траву, разводит костры в лесу. «Основная причина [лесных пожаров] — это человеческий фактор. Весной — выжигание старой травы. Летом плюс еще сжигание порубочных остатков лесопользователями. Это какие-то походы людей (от геологов до рыбаков и любителей шашлыков). При том, что во многих регионах объявляется режим ЧС и издается запрет на посещение лесов, в этот период народ все равно туда ходит. А тут достаточно малого, чтобы все загорелось. Контроля за этим мало», — добавил Владимир Морозов. Ранее член Научного совета Российского экологического оператора, член Совета Московской горорганизации Российского экологического движения Илья Рыбальченко отметил, что под ЛЭПами есть зоны отчуждения. Энергетики за ними тщательно следят. Поэтому зоны ЛЭП не могут стать причинами развития лесных пожаров. Об этом же URA.RU заявили в Минэнерго РФ, доказав это экспертизами.