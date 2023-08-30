Парня не могут найти с 7 августа
В Сургуте (ХМАО) пропал 19-летний Магомед Тунжаханов. Из особых примет у парня на лице были усы и борода. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Югре.
«В Сургуте ищут 19-летнего Магомеда Тунжаханова 2004 года рождения. Особые приметы: носит усы и бороду. С 7 августа его местонахождение неизвестно», — сообщил поисковый отряд в группе в социальной сети «ВКонтакте».
У пропавшего нормальное телосложение, рост 175 сантиметров, волосы темно-каштановые, глаза карие. Неизвестно, во что был одет юноша перед своим исчезновением.
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