В ХМАО пропал 19-летний парень с особыми приметами. Фото

31 августа 2023 в 06:10 Размер текста - 17 +

Парня не могут найти с 7 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) пропал 19-летний Магомед Тунжаханов. Из особых примет у парня на лице были усы и борода. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Югре. «В Сургуте ищут 19-летнего Магомеда Тунжаханова 2004 года рождения. Особые приметы: носит усы и бороду. С 7 августа его местонахождение неизвестно», — сообщил поисковый отряд в группе в социальной сети «ВКонтакте». У пропавшего нормальное телосложение, рост 175 сантиметров, волосы темно-каштановые, глаза карие. Неизвестно, во что был одет юноша перед своим исчезновением. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» ХМАО-ЮГРЫ, группа «ВКонтакте»

В Сургуте (ХМАО) пропал 19-летний Магомед Тунжаханов. Из особых примет у парня на лице были усы и борода. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Югре. «В Сургуте ищут 19-летнего Магомеда Тунжаханова 2004 года рождения. Особые приметы: носит усы и бороду. С 7 августа его местонахождение неизвестно», — сообщил поисковый отряд в группе в социальной сети «ВКонтакте». У пропавшего нормальное телосложение, рост 175 сантиметров, волосы темно-каштановые, глаза карие. Неизвестно, во что был одет юноша перед своим исчезновением.