30 августа 2023

В ХМАО пропал 19-летний парень с особыми приметами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Парня не могут найти с 7 августа Фото:

В Сургуте (ХМАО) пропал 19-летний Магомед Тунжаханов. Из особых примет у парня на лице были усы и борода. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Югре.

«В Сургуте ищут 19-летнего Магомеда Тунжаханова 2004 года рождения. Особые приметы: носит усы и бороду. С 7 августа его местонахождение неизвестно», — сообщил поисковый отряд в группе в социальной сети «ВКонтакте».

У пропавшего нормальное телосложение, рост 175 сантиметров, волосы темно-каштановые, глаза карие. Неизвестно, во что был одет юноша перед своим исчезновением.

Фото:

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В Сургуте (ХМАО) пропал 19-летний Магомед Тунжаханов. Из особых примет у парня на лице были усы и борода. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Югре. «В Сургуте ищут 19-летнего Магомеда Тунжаханова 2004 года рождения. Особые приметы: носит усы и бороду. С 7 августа его местонахождение неизвестно», — сообщил поисковый отряд в группе в социальной сети «ВКонтакте». У пропавшего нормальное телосложение, рост 175 сантиметров, волосы темно-каштановые, глаза карие. Неизвестно, во что был одет юноша перед своим исчезновением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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