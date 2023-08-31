Челябинца отдали под суд за похищение младенца

За похищение ребенка челябинцу грозит от пяти до 12 лет лишения свободы
Жителя Челябинска отдали под суд за похищение грудного ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
«В июне текущего года в Ленинском районе Челябинска обвиняемый с помощью силы похитил малолетнего ребенка своей знакомой. Ребенка 2023 года рождения он на общественном транспорте привез в свою квартиру в другой район областного центра», — заявили в пресс-службе ведомства.
Мужчину задержали, ребенка изъяли. Похититель ранее уже был судим за совершение особо тяжкого преступления. За новое преступление ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
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