Челябинца отдали под суд за похищение младенца

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Суд Цыбко. Челябинский областной суд. Челябинск., фемида, челоблсуд
За похищение ребенка челябинцу грозит от пяти до 12 лет лишения свободы Фото:

Жителя Челябинска отдали под суд за похищение грудного ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«В июне текущего года в Ленинском районе Челябинска обвиняемый с помощью силы похитил малолетнего ребенка своей знакомой. Ребенка 2023 года рождения он на общественном транспорте привез в свою квартиру в другой район областного центра», — заявили в пресс-службе ведомства.

Мужчину задержали, ребенка изъяли. Похититель ранее уже был судим за совершение особо тяжкого преступления. За новое преступление ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

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Жителя Челябинска отдали под суд за похищение грудного ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону. «В июне текущего года в Ленинском районе Челябинска обвиняемый с помощью силы похитил малолетнего ребенка своей знакомой. Ребенка 2023 года рождения он на общественном транспорте привез в свою квартиру в другой район областного центра», — заявили в пресс-службе ведомства. Мужчину задержали, ребенка изъяли. Похититель ранее уже был судим за совершение особо тяжкого преступления. За новое преступление ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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