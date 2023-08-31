Щенят вызволили из рук повара на рынке Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Каслинского района (Челябинская область) выкупили щенков, которых корейцы собирались употребить в пищу с медом и имбирем. Как URA.RU рассказала хозяйка собак Ольга Сегаль, отданных псов пришлось выкупать, спасая от гибели.

«Когда у нас во фруктово-ягодных садах был выходной, приехал мужчина, по виду кореец. Он заявил, что ему надо забрать сразу трех собак, которые нужны для охраны большого дома. Разобравшись спустя время, нашли это странным. Тем более, в разговоре прозвучало, что он повар», — рассказала URA.RU Сегаль.

На сохранившийся телефонный номер позвонили, потребовав полуторамесячных щенков обратно. Мужчина стал нервничать и бросил трубку. Тем не менее, в ходе переговоров выяснили, что собак он отвез в Челябинск. После угрозы заявить в полицию на жестокое обращение с животными, согласился вернуть щенков за вознаграждение.

«Наши друзья в Челябинске нашли его на задворках „китайского“ рынка ЧМЗ. Мужчина вынес двух собачек, третью просил оставить, предлагая взамен двух чужих щенков. Сказал, что собаку на следующий день заказали в качестве блюда. В интернете нам даже рецепты попались: есть блюда из собачатины с медом и имбирем. Мы настояли на своем и вызволили всех питомцев обратно», — сообщила собеседница.

Теперь щенят раздали в добрые руки по одному. Осталась малышка-сука, которую переименовали. Если при рождении щенок получил кличку Йенифер, то в настоящее время собаку все стали звать Хинкали. Питомица откликается.

Для Хинкали-Йенифер подыскивают новый дом с добрыми хозяевами Фото: личный архив Ольги Сегаль

Щенятам полтора месяца от роду Фото: личный архив Ольги Сегаль