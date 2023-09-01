Житель Магнитогорска задержан за кражу детского самоката в элитном поселке

Ребенок оставил самокат возле дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) задержан мужчина, который похитил детский самокат в элитном коттеджном поселке «Раздолье». Преступление попало на камеры наблюдения, сообщили в администрации поселка.

«Мужчина 1968 года рождения, выезжая из поселка по улице Раздольной, совершил кражу трюкового самоката. Его оперативно задержала полиция», — сообщается в паблике поселка в соцсети «ВКонтакте».

Владельцы самоката рассказали, что ребенок оставил его возле дома по улице Яблочной. Стоимость самоката — более 15 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина осматривается и прячет самокат в кузов грузовика.

Поселок «Раздолье» расположен в лесопарковой зоне юго-западной части Магнитогорска в экологически чистом районе. Стоимость коттеджей в нем начинается от 7,6 миллиона рублей без ремонта.