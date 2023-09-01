01 сентября 2023

Житель Магнитогорска задержан за кражу детского самоката в элитном поселке

© Служба новостей «URA.RU»
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Самокаты. Челябинск, самокат
Ребенок оставил самокат возле дома Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) задержан мужчина, который похитил детский самокат в элитном коттеджном поселке «Раздолье». Преступление попало на камеры наблюдения, сообщили в администрации поселка.

«Мужчина 1968 года рождения, выезжая из поселка по улице Раздольной, совершил кражу трюкового самоката. Его оперативно задержала полиция», — сообщается в паблике поселка в соцсети «ВКонтакте».

Владельцы самоката рассказали, что ребенок оставил его возле дома по улице Яблочной. Стоимость самоката — более 15 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина осматривается и прячет самокат в кузов грузовика.

Поселок «Раздолье» расположен в лесопарковой зоне юго-западной части Магнитогорска в экологически чистом районе. Стоимость коттеджей в нем начинается от 7,6 миллиона рублей без ремонта.

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В Магнитогорске (Челябинская область) задержан мужчина, который похитил детский самокат в элитном коттеджном поселке «Раздолье». Преступление попало на камеры наблюдения, сообщили в администрации поселка. «Мужчина 1968 года рождения, выезжая из поселка по улице Раздольной, совершил кражу трюкового самоката. Его оперативно задержала полиция», — сообщается в паблике поселка в соцсети «ВКонтакте». Владельцы самоката рассказали, что ребенок оставил его возле дома по улице Яблочной. Стоимость самоката — более 15 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина осматривается и прячет самокат в кузов грузовика. Поселок «Раздолье» расположен в лесопарковой зоне юго-западной части Магнитогорска в экологически чистом районе. Стоимость коттеджей в нем начинается от 7,6 миллиона рублей без ремонта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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