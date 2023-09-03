Путин примет участие в едином дне голосования

03 сентября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Формат голосования президента пока не известен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Президент России Владимир Путин 10 сентября, как и все россияне, наделенные правом голоса, примет участие в едином дне голосования. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. «Формат голосования президента пока не известен. Во время последних выборных кампания Путин, как правило, голосовал онлайн», — сообщил Зарубин в своем telegram-канале. Кроме того, в планах Путина на ближайшую неделю — совещание по развитию одного из регионов России и участие в заседании оргкомитета «Победа». В 2023 году единый день голосования назначен на 10 сентября. В 54 регионах пройдет 78 избирательных кампаний. В Московской, Смоленской, Кемеровской, Тюменской областях, в ЯНАО и еще в 16 регионах России выберут глав. В этом году большинство регионов, где пройдут выборы различных уровней, выбрали трехдневный формат голосования.

Президент России Владимир Путин 10 сентября, как и все россияне, наделенные правом голоса, примет участие в едином дне голосования. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. «Формат голосования президента пока не известен. Во время последних выборных кампания Путин, как правило, голосовал онлайн», — сообщил Зарубин в своем telegram-канале. Кроме того, в планах Путина на ближайшую неделю — совещание по развитию одного из регионов России и участие в заседании оргкомитета «Победа». В 2023 году единый день голосования назначен на 10 сентября. В 54 регионах пройдет 78 избирательных кампаний. В Московской, Смоленской, Кемеровской, Тюменской областях, в ЯНАО и еще в 16 регионах России выберут глав. В этом году большинство регионов, где пройдут выборы различных уровней, выбрали трехдневный формат голосования.