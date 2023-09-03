Путин примет участие в едином дне голосования

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, путин владимир
Формат голосования президента пока не известен Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

Президент России Владимир Путин 10 сентября, как и все россияне, наделенные правом голоса, примет участие в едином дне голосования. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

«Формат голосования президента пока не известен. Во время последних выборных кампания Путин, как правило, голосовал онлайн», — сообщил Зарубин в своем telegram-канале. Кроме того, в планах Путина на ближайшую неделю — совещание по развитию одного из регионов России и участие в заседании оргкомитета «Победа».

В 2023 году единый день голосования назначен на 10 сентября. В 54 регионах пройдет 78 избирательных кампаний. В Московской, Смоленской, Кемеровской, Тюменской областях, в ЯНАО и еще в 16 регионах России выберут глав. В этом году большинство регионов, где пройдут выборы различных уровней, выбрали трехдневный формат голосования.

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Президент России Владимир Путин 10 сентября, как и все россияне, наделенные правом голоса, примет участие в едином дне голосования. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. «Формат голосования президента пока не известен. Во время последних выборных кампания Путин, как правило, голосовал онлайн», — сообщил Зарубин в своем telegram-канале. Кроме того, в планах Путина на ближайшую неделю — совещание по развитию одного из регионов России и участие в заседании оргкомитета «Победа». В 2023 году единый день голосования назначен на 10 сентября. В 54 регионах пройдет 78 избирательных кампаний. В Московской, Смоленской, Кемеровской, Тюменской областях, в ЯНАО и еще в 16 регионах России выберут глав. В этом году большинство регионов, где пройдут выборы различных уровней, выбрали трехдневный формат голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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