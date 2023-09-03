В Санкт-Петербурге будут судить врачей, освобождавших призывников от армии

03 сентября 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Врачи подделывали результаты медицинских обследований Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела группы врачей, которые получали взятки за освобождение призывников от службы в армии. Об этом рассказал «Коммерсант». «По версии следствия, за 250—300 тысяч рублей они подкладывали в личное дело заказчика снимок реального больного, страдающего язвой желудка, пороком сердца или плоскостопием, с которыми человек становится ограниченно годным к службе. Все медики, за исключением вероятного лидера группы, экс-главы Центра военно-врачебной экспертизы Санкт-Петербурга Владимира Килимчука, признали свою вину», — сообщил «Коммерсант». Издание сообщило, что по версии следствия, военно-полевой хирург Килимчук создал группировку, которая занималась получением взяток на регулярной основе. «Гражданских медиков и посредников, взявшихся подыскивать взяткодателей-призывников <.> фигурировало в уголовном деле около сотни, но все они были освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием», — подчеркнул «Коммерсант». Защита Климчука считает, что он не мог быть лидером ОПГ и был оговорен. «У моего доверителя не нашли ни дорогостоящего имущества, ни крупных накоплений, которые могли бы свидетельствовать о его причастности к коррупции, — подчеркнул адвокат Климчука Петрос Иерусалимский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела группы врачей, которые получали взятки за освобождение призывников от службы в армии. Об этом рассказал «Коммерсант». «По версии следствия, за 250—300 тысяч рублей они подкладывали в личное дело заказчика снимок реального больного, страдающего язвой желудка, пороком сердца или плоскостопием, с которыми человек становится ограниченно годным к службе. Все медики, за исключением вероятного лидера группы, экс-главы Центра военно-врачебной экспертизы Санкт-Петербурга Владимира Килимчука, признали свою вину», — сообщил «Коммерсант». Издание сообщило, что по версии следствия, военно-полевой хирург Килимчук создал группировку, которая занималась получением взяток на регулярной основе. «Гражданских медиков и посредников, взявшихся подыскивать взяткодателей-призывников <.> фигурировало в уголовном деле около сотни, но все они были освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием», — подчеркнул «Коммерсант». Защита Климчука считает, что он не мог быть лидером ОПГ и был оговорен. «У моего доверителя не нашли ни дорогостоящего имущества, ни крупных накоплений, которые могли бы свидетельствовать о его причастности к коррупции, — подчеркнул адвокат Климчука Петрос Иерусалимский.