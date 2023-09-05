Российский разведчик вернулся на фронт после смертельного ранения в шею

Командир «Добрый» сообщил, что разведчик Дмитрий «Зеленый» потерял голос из-за ранения Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Разведчик добровольческого батальона БАРС-14 «Русский легион» Дмитрий «Зеленый» вернулся в строй после сильного ранения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал его товарищ, командир разведвзвода БАРС-14 «Добрый». По его словам, «Зеленый» из-за поврежденного нерва не может больше говорить.

«В прошлом году „Зеленому“ попал в шею осколок — так он еще четыре дня с ним бегал. Потом его отвезли в госпиталь, и врачи нашли осколок в полумиллиметре от сонной артерии. Сделали тяжелейшую операцию — хвала нашей военной медицине, но поврежден нерв, поэтому говорить он теперь не может», — заявил «Добрый». Командир отметил, что разведчик вернулся в действующую армию и выполняет боевые задачи как прежде.

«Добрый» подчеркнул, что «Зеленый» в 2022 году в боях за «Шервудский лес» под Изюмом (Харьковская область) управлял ротой после ранения ее командира и каждый день отбивал атаки ВСУ. По его словам, ни один российский боец не погиб, позиции были удержаны. Разведчика считают заслуженным и прославленным бойцом отряда БАРС-14.

По словам командира разведвзвода БАРС-14, военный получил позывной «Зеленый», так как при отрицательной температуре у него зеленеют руки. У него два ордена Мужества, медали «За отвагу, на данный момент он представлен к третьему ордену Мужества.

Ранее командиры и бойцы добровольческого батальона БАРС-14 «Русский легион» сообщили, что российские военные ведут охоту на украинские беспилотники «Баба Яга», способные сбрасывать до четырех мин. Военный «Адамыч» отметил, что за сбитый БПЛА солдат может получить до десяти дней отпуска.