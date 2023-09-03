В Пермском крае отмечен трехкратный рост желающих поехать на спецоперацию

ЦВСП «Стрелец» попросил пермяков о финансовой помощи, чтобы качественно подготовить бойцов к службе в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае растет количество добровольцев, желающих отправиться на спецоперацию. Такие данные приводит центр военно-спортивной подготовки «Стрелец», который с недавнего времени бесплатно обучает будущих бойцов. Информация появилась в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

«Мы продолжаем работать и готовить ребят для работы в зоне проведения СВО. Сейчас начинается подготовка добровольцев, желающих служить в отдельном разведывательном батальоне морской пехоты „Спарта“, „БАРС-15“ (добровольческий казачий отряд „Ермак“ — URA.RU). Количество желающих увеличилось в три раза. Просьба оказать помощь, чтобы качественно обучить наших ребят, воинов по характеру», — говорится в группе «Стрельца» в соцсети.

Представитель организации на условиях анонимности пояснил URA.RU, что число добровольцев, желающих участвовать с спецоперации, выросло в августе. Несмотря на то, что центр «Стрелец» берет на себя все расходы по подготовке будущих бойцов, а количество пожертвований растет, финансовых средств зачастую недостаточно.

«Мы тем, кто самостоятельно отправляется на СВО, обычно помогаем закупить снаряжение, спецодежду, бронежилеты. Собираем тактическую мед аптечку первого, второго эшелонов. Почему мы просим оказать финансовую помощь? У нас в центре проходят подготовку и иногородние кандидаты. К примеру, сейчас один кандидат Саратова. Мы полностью обеспечиваем питанием, проживанием», — рассказали URA.RU в «Стрельце.

Ранее центр «Стрелец» объявил о сборе денег на приобретение спецсредств для разведчиков, находящихся в зоне проведения СВО, Также центр открыл курсы по работе БПЛА и организовал летний платочный лагерь для детей, названный в честь разведбатальона «Спарта».