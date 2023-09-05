В ХМАО предприниматель пойдет под суд за долги перед подчиненными

06 сентября 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Работодатель задолжал подчиненным более 2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) руководитель ООО «Югорская автотранспортная компания» предстанет перед судом за невыплату зарплаты сотрудникам компании. Мужчина задолжал подчиненным более двух миллионов рублей. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО „Югорская автотранспортная компания“. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ходе следствия выяснилось, что с сентября 2020-го по июнь 2021 года обвиняемый не выплатил заработную плату 15 работникам организации на сумму свыше 2 млн рублей. Деньги, предназначенные для выплаты зарплаты, руководитель потратил по собственному усмотрению. На данный момент задолженность перед работниками предприятия полностью погашена. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Мегионе (ХМАО) нефтебуровая компания «БСК Норд-Ост-Гео» оставила сотрудников без зарплаты на четыре месяца. Работодатель задолжал им более миллиона рублей.

В Нефтеюганске (ХМАО) руководитель ООО «Югорская автотранспортная компания» предстанет перед судом за невыплату зарплаты сотрудникам компании. Мужчина задолжал подчиненным более двух миллионов рублей. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО „Югорская автотранспортная компания“. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ходе следствия выяснилось, что с сентября 2020-го по июнь 2021 года обвиняемый не выплатил заработную плату 15 работникам организации на сумму свыше 2 млн рублей. Деньги, предназначенные для выплаты зарплаты, руководитель потратил по собственному усмотрению. На данный момент задолженность перед работниками предприятия полностью погашена. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Мегионе (ХМАО) нефтебуровая компания «БСК Норд-Ост-Гео» оставила сотрудников без зарплаты на четыре месяца. Работодатель задолжал им более миллиона рублей.