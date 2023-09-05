05 сентября 2023

В ХМАО предприниматель пойдет под суд за долги перед подчиненными

© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатель задолжал подчиненным более 2 млн рублей Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) руководитель ООО «Югорская автотранспортная компания» предстанет перед судом за невыплату зарплаты сотрудникам компании. Мужчина задолжал подчиненным более двух миллионов рублей. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО „Югорская автотранспортная компания“. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия выяснилось, что с сентября 2020-го по июнь 2021 года обвиняемый не выплатил заработную плату 15 работникам организации на сумму свыше 2 млн рублей. Деньги, предназначенные для выплаты зарплаты, руководитель потратил по собственному усмотрению. На данный момент задолженность перед работниками предприятия полностью погашена.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Мегионе (ХМАО) нефтебуровая компания «БСК Норд-Ост-Гео» оставила сотрудников без зарплаты на четыре месяца. Работодатель задолжал им более миллиона рублей.

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В Нефтеюганске (ХМАО) руководитель ООО «Югорская автотранспортная компания» предстанет перед судом за невыплату зарплаты сотрудникам компании. Мужчина задолжал подчиненным более двух миллионов рублей. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО „Югорская автотранспортная компания“. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ходе следствия выяснилось, что с сентября 2020-го по июнь 2021 года обвиняемый не выплатил заработную плату 15 работникам организации на сумму свыше 2 млн рублей. Деньги, предназначенные для выплаты зарплаты, руководитель потратил по собственному усмотрению. На данный момент задолженность перед работниками предприятия полностью погашена. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Мегионе (ХМАО) нефтебуровая компания «БСК Норд-Ост-Гео» оставила сотрудников без зарплаты на четыре месяца. Работодатель задолжал им более миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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