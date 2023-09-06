Новый министр обороны Украины заявил о кратном увеличении расходов на ВСУ

06 сентября 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Умеров совсем недавно возглавил оборонное ведомство Украины Фото: president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные расходы Украины на ВСУ увеличились в десять раз. Об этом сообщил новый украинский министр обороны Рустем Умеров. «Оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на ВСУ почти в десять раз. Оборонный бюджет составляет треть ВВП — гигантская для любой экономики мира цифра», — приводит слова Умерова издание «Лига.net». Министр обороны добавил, что расходы на оборону будут значительно увеличины до конца года. «Только до конца этого года нам потребуется дополнительных 250 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов) на денежное обеспечение. И эти расходы растут каждый день», — сообщил Умеров. Ранее Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру нового министра обороны Рустема Умерова. Он занял пост, вместо уволенного Алексея Резникова. Умеров возглавлял Фонд госимущества Украины с сентября 2022 года и является советником первого председателя «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Мустафы Джемилева. В России жестко отреагировали на нового министра обороны Украины. Политолог Игорь Никулин заявил, что Умеров является ставленником США.

Военные расходы Украины на ВСУ увеличились в десять раз. Об этом сообщил новый украинский министр обороны Рустем Умеров. «Оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на ВСУ почти в десять раз. Оборонный бюджет составляет треть ВВП — гигантская для любой экономики мира цифра», — приводит слова Умерова издание «Лига.net». Министр обороны добавил, что расходы на оборону будут значительно увеличины до конца года. «Только до конца этого года нам потребуется дополнительных 250 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов) на денежное обеспечение. И эти расходы растут каждый день», — сообщил Умеров. Ранее Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру нового министра обороны Рустема Умерова. Он занял пост, вместо уволенного Алексея Резникова. Умеров возглавлял Фонд госимущества Украины с сентября 2022 года и является советником первого председателя «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Мустафы Джемилева. В России жестко отреагировали на нового министра обороны Украины. Политолог Игорь Никулин заявил, что Умеров является ставленником США.