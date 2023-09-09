Президент РФ Владимир Путин пополнил команду доверенных лиц новым губернатором Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин вошел в список тех глав регионов, кто у президента страны вызывает особое доверие. Об этом свидетельствует формат совещания по социально-экономическому развитию Смоленщины, которое провел Путин 9 сентября и во время которого Анохин сидел с ним за одним столом, а остальные участники были на видеосвязи, отмечает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Формат совещания говорит о доверии президента. Для Путина Анохин — это член его команды, которого он делегировал в регион», — пояснил политолог.

Аналогичного мнения придерживается и гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. Он подчеркнул, что для Путина Анохин — это «человек, который включен во внутриполитические административные процессы, который их понимает и который понятен для самой административной системы». «Поэтому Путин проводит с ними совещание в таком формате и в прямом эфире», — убежден Еловский.

Совещание по социально-экономическому развитию Смоленской области Путин решил провести, чтобы, как он отметил, увидеть «перспективы развития» региона и обсудить «проблемы, которые волнуют людей и требуют первоочередного решения». Среди таких проблем — сохранение и развитие кадрового потенциала на Смоленщине (для этого будет построен университетский кампус), восстановление объектов культурного наследия, развитие отдельных секторов промышленности, реконструкция аэропорта. План действий Анохин представил на суд Путина. Не по всем пунктам оказалось понятно финансирование, однако после вмешательства президента и сам врио губернатора, и члены федерального правительства заверили, что средства будут найдены.

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин вошел в список губернаторов, к которым президент РФ Владимир Путин относится с особым доверием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин отметил, что в первой половине этого года индекс промышленного производства в Смоленской области составил 111,9%, при этом обрабатывающие производства прибавили 17,5%. Есть перспективы развития в сельском хозяйстве. «Задача областного руководства, обновленной управленческой команды так спланировать работу, чтобы обеспечить комплексное развитие, активно использовать созданные на федеральном и региональном уровне инструменты для поощрения деловой активности, запуска новых инфраструктурных, транспортных, логистических и других проектов, важных для благоустройства территорий, роста доходов и качества жизни людей», — подчеркнул президент.

Он поздравил жителей региона с 80-летием освобождения Смоленщины от фашистов и с 1160-летним юбилеем Смоленска. «Продолжая великие традиции — традиции патриотизма, преданного служения Родине, многие уроженцы Смоленщины проявляют настоящую отвагу и доблесть, участвуя в спецоперации. Хочу сказать им всем огромное спасибо за верность долгу и Отечеству», — обратился глава государства к жителям региона.

В конце августа Путин провел аналогичную встречу, в таком же формате, с врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым. На ней президент подтвердил опорный статус региона для России.