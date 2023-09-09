В Свердловской области умерла девятиклассница

10 сентября 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Причины и обстоятельства смерти девушки установят следователи (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В поселке Большой Исток (Свердловская область) умерла ученица девятого класса. По одной из версий, причиной смерти школьницы стало самоубийство, сообщают жители населенного пункта. «В поселке Большой Исток скончалась девятиклассница из пятой школы. Ее не стало в ночь на 5 сентября. По предварительной версии, девочка покончила с собой», — пишет издание Е1. На странице девочки ее знакомые оставляют слова соболезнования. По заявлению одной из родительниц, подобная трагедия — уже не первая в школе. «Это не первый случай в этой школе. Очень хочется, чтобы в школе педагоги были мягче, а то и дома детям достается, и в школе, одни стрессы. Подростки очень ранимые», — цитирует издание рассказ одной из мам. За информацией корреспондент обратился в пресс-службу СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментария.

В поселке Большой Исток (Свердловская область) умерла ученица девятого класса. По одной из версий, причиной смерти школьницы стало самоубийство, сообщают жители населенного пункта. «В поселке Большой Исток скончалась девятиклассница из пятой школы. Ее не стало в ночь на 5 сентября. По предварительной версии, девочка покончила с собой», — пишет издание Е1. На странице девочки ее знакомые оставляют слова соболезнования. По заявлению одной из родительниц, подобная трагедия — уже не первая в школе. «Это не первый случай в этой школе. Очень хочется, чтобы в школе педагоги были мягче, а то и дома детям достается, и в школе, одни стрессы. Подростки очень ранимые», — цитирует издание рассказ одной из мам. За информацией корреспондент обратился в пресс-службу СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментария.