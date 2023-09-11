В челябинский университет поступили студенты из 56 стран

В челябинский вуз 100 иностранцев поступило на бесплатной основе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) приняли студентов из 56 стран. Как сообщили в пресс-службе вуза, 100 человек будут обучаться бесплатно.

«На сегодняшний день в ЮУрГУ обучается более двух тысяч иностранных граждан из 56 стран мира. Важным инструментом привлечения в вуз является возможность поступления иностранных граждан на бесплатную основу. В этом году в ЮУрГУ более 100 таких стипендиатов», — отметили в ЮУрГУ.

Бесплатно студенты могут получать образование, когда на них распространяется квота правительства РФ. В вузе сообщили, что география поступающих представляет все континенты. Студентами ЮУрГУ являются граждане Италии, Мозамбика, Танзании, Эквадора, Мали. В текущем году поступили на признание также документы об образовании, выданные в Австралии, Германии, Канаде и США.

Директор Экспертного центра оценки документов об образовании университета Семен Гамм отметил, что процедуру оценки документов о соответствии уровня подготовки требованиям к поступающим ведет Росаккредагентство в Москве. Студенты-иностранцы следуют разным образовательным траекториям. Некоторые вначале изучают русский язык и уже затем осваивают основную программу. Другие сразу выбирают преподавание на английском языке. Как рассказала начальник отдела по работе с иностранными студентами Валерия Чачина, часть поступающих приходит в вуз в рамках партнерства с зарубежными учебными заведениями. Среди таких абитуриенты из Наманганского инженерно-строительного института, Чжэцзянского океанического университета и других.