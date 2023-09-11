В Челябинске цены на вторичное жилье выросли на 40 процентов

Стоимость трехкомнатных квартир поднялась на 29% до 5,1 млн рублей, четырехкомнатных на 37% до 7 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в августе 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 цены на вторичное жилье выросли на 40 процентов. Стоимость трехкомнатных квартир поднялась на 29% до 5,1 млн рублей, четырехкомнатных на 37% до 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Цены на вторичном рынке жилья в Челябинске за год увеличились на 40 процентов. На данный момент в городе средняя стоимость 3-комнатных квартир на вторичном рынке составляет 5,1 млн рублей (+29% за год), объектов с 4 комнатами и более — 7 млн рублей (+37% за год)», — сообщается на сайте.

Аналитики «Авито Недвижимость» отметили, удорожание цен на вторичную недвижимость связано с тем, что продавцы назначают более высокую стоимость, реагируя на высокий спрос и уменьшение числа хороших предложений. На сегодняшний день владельцы недвижимости в большей степени могут позволить себе подождать клиента, который готов заплатить требуемую сумму.

В целом по России за год вторичное жилье стало дороже на 13%. Цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры стали дороже на 14%, объекты с четырьмя комнатами и более — на 11%, однокомнатные квартиры — на 9%, студии — только на 1%

Спрос на вторичную недвижимость вырос в 30 из 33 городов. Сильнее всего цены на вторичное жилье поднялись в Челябинске — 40%, Кирове — 30% и Волгограде — 23%.