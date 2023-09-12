В Перми при поддержке Махонина проведут дискуссию о церкви

Тема посвящена возрождению Пермской Епархии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пермском историческом парке «Россия — моя история» состоится круглый стол по теме патриотической позиции Русской православной церкви. Мероприятие организовано музеем «Пермь 36» при поддержке администрации губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом сообщает сайт правительства региона.

«14 сентября, в 16:00, в Историческом парке «Россия моя история» состоится открытый круглый стол «Патриотическая позиция Русской православной церкви 1943—2023 гг.». Запланирована публичная лекция в формате дискуссионной площадки «КВЧ (культурно-воспитательная часть)», — говорится на сайте. Лектором выступит директор Мемориального центра «Бутово», член Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской Игорь Гарькавый.

Открытый стол посвящен Архиерейскому собору, который прошел 80 лет назад 8 сентября 1943 года. На нем была возрождена Пермская Епархия и восстановлено патриаршество. На круглом столе будут обсуждать активную деятельность Русской православной церкви в годы войны, ее роль в победе над нацизмом и большие перемены в государственно-церковных отношениях.

Ранее URA.RU сообщало о передаче старинной церкви Богоявления (Богородицы) в селе Пянтег Соликамской Епархии РПЦ. В краевом управлении Росимущества считают, что передача храма позволит отреставрировать объект культурного наследия. Для ремонтных работ уже нашли подрядчика, им станет «Евразия Сервис». Работы по реставрации планируют завершить осенью 2023 года.