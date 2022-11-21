21 ноября 2022

Власти передали в пользование РПЦ древнейший пермский храм

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В старинном храме будут проведены работы по реставрации Фото:

Власти Пермского края передали в безвозмездное пользование Соликамскому Свято-Троицкому мужскому монастырю Соликамской Епархии РПЦ памятник деревянного зодчества. Речь о старинной церкви Богоявления, которая находится в селе Пянтег.

«Церковь Богоявления (Богородицы) — древнейшая деревянная культовая постройка на Урале, представляющая собой шестигранный бревенчатый сруб с выступающими концами. По преданию она была построена во второй половине XVI века», — сообщается на сайте территориального управления Росимущества в Пермском крае.

В управлении уточняют, что передача храма в пользование РПЦ позволит провести все нужные мероприятия по реставрации объекта культурного наследия федерального значения. Этим займется компания ООО «Евразия Сервис», все работы планируют завершить к ноябрю 2023 года, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на главу Чердынского округа Анну Батагову.

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Власти Пермского края передали в безвозмездное пользование Соликамскому Свято-Троицкому мужскому монастырю Соликамской Епархии РПЦ памятник деревянного зодчества. Речь о старинной церкви Богоявления, которая находится в селе Пянтег. «Церковь Богоявления (Богородицы) — древнейшая деревянная культовая постройка на Урале, представляющая собой шестигранный бревенчатый сруб с выступающими концами. По преданию она была построена во второй половине XVI века», — сообщается на сайте территориального управления Росимущества в Пермском крае. В управлении уточняют, что передача храма в пользование РПЦ позволит провести все нужные мероприятия по реставрации объекта культурного наследия федерального значения. Этим займется компания ООО «Евразия Сервис», все работы планируют завершить к ноябрю 2023 года, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на главу Чердынского округа Анну Батагову.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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