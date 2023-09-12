Жена бизнесмена Вайнштейна реконструирует отель на челябинском озере

Проект супруги Вайнштейна был одобрен 12 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена челябинского олигарха Сергея Вайнштейна, Екатерина, реконструирует отель на озере Увильды (Челябинская область). Проект 12 сентября был одобрен экспертной организацией «Эксперт проект», сообщается на сайте госреестра.

«Нежилое здание (спальный корпус №3), Челябинская область, Аргаяшский район, поселок Увильды, территория ОАО МОЦ „Курорт Увильды“. Положительное заключение организации „Эксперт проект“. Застройщик — Вайнштейн Екатерина Александровна», — сообщается на сайте.

По данным сервиса СБИС, Екатерина Вайнштейн является учредителем ООО «Инвест-Актив», а также одним из создателей строительной фирмы «Специализированный застройщик «Западный Луч». Под контролем семьи Вайнштейнов находится фирма «Строймеханизация», выигравшая за последние несколько лет несколько крупных контрактов на содержание дорог в пяти районах Челябинска.

Ранее мэрия Челябинска разрешила бизнесменам Евгению и Сергею Вайнштейнам, отцу и сыну, изменить плотность застройки ЖК «Симфония» на улице Блюхера. Компанией-застройщиком ООО «Комплекс Строй», аффилированной с Вайнштейнами, будут построены высотные здания с увеличенным коэффициентом плотности застройки до 2,5-2,8%, сообщается на сайте администрации Челябинска.