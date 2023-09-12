Жена бизнесмена Вайнштейна реконструирует отель на челябинском озере

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Алексей Текслер на СПП. Челябинск, вайнштейн сергей
Проект супруги Вайнштейна был одобрен 12 сентября Фото:

Жена челябинского олигарха Сергея Вайнштейна, Екатерина, реконструирует отель на озере Увильды (Челябинская область). Проект 12 сентября был одобрен экспертной организацией «Эксперт проект», сообщается на сайте госреестра.

«Нежилое здание (спальный корпус №3), Челябинская область, Аргаяшский район, поселок Увильды, территория ОАО МОЦ „Курорт Увильды“. Положительное заключение организации „Эксперт проект“. Застройщик — Вайнштейн Екатерина Александровна», — сообщается на сайте.

По данным сервиса СБИС, Екатерина Вайнштейн является учредителем ООО «Инвест-Актив», а также одним из создателей строительной фирмы «Специализированный застройщик «Западный Луч». Под контролем семьи Вайнштейнов находится фирма «Строймеханизация», выигравшая за последние несколько лет несколько крупных контрактов на содержание дорог в пяти районах Челябинска.

Ранее мэрия Челябинска разрешила бизнесменам Евгению и Сергею Вайнштейнам, отцу и сыну, изменить плотность застройки ЖК «Симфония» на улице Блюхера. Компанией-застройщиком ООО «Комплекс Строй», аффилированной с Вайнштейнами, будут построены высотные здания с увеличенным коэффициентом плотности застройки до 2,5-2,8%, сообщается на сайте администрации Челябинска.

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Жена челябинского олигарха Сергея Вайнштейна, Екатерина, реконструирует отель на озере Увильды (Челябинская область). Проект 12 сентября был одобрен экспертной организацией «Эксперт проект», сообщается на сайте госреестра. «Нежилое здание (спальный корпус №3), Челябинская область, Аргаяшский район, поселок Увильды, территория ОАО МОЦ „Курорт Увильды“. Положительное заключение организации „Эксперт проект“. Застройщик — Вайнштейн Екатерина Александровна», — сообщается на сайте. По данным сервиса СБИС, Екатерина Вайнштейн является учредителем ООО «Инвест-Актив», а также одним из создателей строительной фирмы «Специализированный застройщик «Западный Луч». Под контролем семьи Вайнштейнов находится фирма «Строймеханизация», выигравшая за последние несколько лет несколько крупных контрактов на содержание дорог в пяти районах Челябинска. Ранее мэрия Челябинска разрешила бизнесменам Евгению и Сергею Вайнштейнам, отцу и сыну, изменить плотность застройки ЖК «Симфония» на улице Блюхера. Компанией-застройщиком ООО «Комплекс Строй», аффилированной с Вайнштейнами, будут построены высотные здания с увеличенным коэффициентом плотности застройки до 2,5-2,8%, сообщается на сайте администрации Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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