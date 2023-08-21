Мэрия Челябинска разрешила бизнесменам Вайнштейнам изменить плотность застройки в новом микрорайоне

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Конференция СПП. Челябинск., вайнштейн евгений сергей
Коэффициент плотности застройки по проекту увеличен с 1,2% до 2,5- 2,8% Фото:

Мэрия Челябинска разрешила бизнесменам Евгению и Сергею Вайнштейнам, отцу и сыну, изменить плотность застройки ЖК «Симфония» на улице Блюхера. Компанией-застройщиком ООО «Комплекс Строй», аффилированной с Вайнштейнами, будут построены высотные здания с увеличенным коэффициентом плотности застройки до 2,5-2,8%, сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство многоквартирных жилых домов, в двух из которых будут расположены встроенно-пристроенные детские сады на 150 мест) на земельном участке в территориальной зоне (многофункциональные общественно-деловые зоны) с максимальным коэффициентом плотности застройки — 2,5-2,8% по ул. Днепропетровской, 28 в Советском районе города. Инициатор проекта — ООО „Комплекс Строй“», — сообщается на сайте.

В новом проекте микрорайона изменился коэффициент плотности застройки домов с 1,2% до 2,5-2,8%. Всего одобрено возведение восьми многоэтажных домов высотой 10-26 этажей, в двух из которых будут размещены встроенные детские сады, каждый на 150 мест. Также, согласно документации, в микрорайоне предусмотрено возведение многоуровневой стоянки вместимостью от 164 до 495 мест. Новые микрорайоны появятся с двух сторон от гипермаркета «Лента» на улице Блюхера в Советском районе Челябинска.

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Мэрия Челябинска разрешила бизнесменам Евгению и Сергею Вайнштейнам, отцу и сыну, изменить плотность застройки ЖК «Симфония» на улице Блюхера. Компанией-застройщиком ООО «Комплекс Строй», аффилированной с Вайнштейнами, будут построены высотные здания с увеличенным коэффициентом плотности застройки до 2,5-2,8%, сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство многоквартирных жилых домов, в двух из которых будут расположены встроенно-пристроенные детские сады на 150 мест) на земельном участке в территориальной зоне (многофункциональные общественно-деловые зоны) с максимальным коэффициентом плотности застройки — 2,5-2,8% по ул. Днепропетровской, 28 в Советском районе города. Инициатор проекта — ООО „Комплекс Строй“», — сообщается на сайте. В новом проекте микрорайона изменился коэффициент плотности застройки домов с 1,2% до 2,5-2,8%. Всего одобрено возведение восьми многоэтажных домов высотой 10-26 этажей, в двух из которых будут размещены встроенные детские сады, каждый на 150 мест. Также, согласно документации, в микрорайоне предусмотрено возведение многоуровневой стоянки вместимостью от 164 до 495 мест. Новые микрорайоны появятся с двух сторон от гипермаркета «Лента» на улице Блюхера в Советском районе Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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