В Челябинской области развелись почти все, кто поженился. Инфографика

13 сентября 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

В ЗАГСах за первое полугодие оформили больше восьми тысяч разводов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области в первом полугодии 2023 года развелись почти все, кто поженился. Как следует из данных, предоставленных пресс-службой Челябинскстата, уровень разводов составил 90% от количества браков. «Представляем оперативные данные по дате регистрации события в органах ЗАГС. Число зарегистрированных супружеских пар составило в январе — июне 9175, число случаев зарегистрированных разводов — 8288 единиц», — отметили в Челябинскстате. Ситуация по сравнению с аналогичным периодом 2022 года улучшилась. Показатель годовой давности составил 97% разводов. При этом к декабрю ситуация выглядела самой привлекательной: количество разводов составляло 69,4% от числа браков. Количество разводов составило 90% от числа заключенных браков Скрин: пресс-служба Челябинскстата

В Челябинской области в первом полугодии 2023 года развелись почти все, кто поженился. Как следует из данных, предоставленных пресс-службой Челябинскстата, уровень разводов составил 90% от количества браков. «Представляем оперативные данные по дате регистрации события в органах ЗАГС. Число зарегистрированных супружеских пар составило в январе — июне 9175, число случаев зарегистрированных разводов — 8288 единиц», — отметили в Челябинскстате. Ситуация по сравнению с аналогичным периодом 2022 года улучшилась. Показатель годовой давности составил 97% разводов. При этом к декабрю ситуация выглядела самой привлекательной: количество разводов составляло 69,4% от числа браков.