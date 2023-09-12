12 сентября 2023

В Челябинской области развелись почти все, кто поженился. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЗАГСах за первое полугодие оформили больше восьми тысяч разводов Фото:

В Челябинской области в первом полугодии 2023 года развелись почти все, кто поженился. Как следует из данных, предоставленных пресс-службой Челябинскстата, уровень разводов составил 90% от количества браков.

«Представляем оперативные данные по дате регистрации события в органах ЗАГС. Число зарегистрированных супружеских пар составило в январе — июне 9175, число случаев зарегистрированных разводов — 8288 единиц», — отметили в Челябинскстате.

Ситуация по сравнению с аналогичным периодом 2022 года улучшилась. Показатель годовой давности составил 97% разводов. При этом к декабрю ситуация выглядела самой привлекательной: количество разводов составляло 69,4% от числа браков.

Количество разводов составило 90% от числа заключенных браков
Количество разводов составило 90% от числа заключенных браков

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В Челябинской области в первом полугодии 2023 года развелись почти все, кто поженился. Как следует из данных, предоставленных пресс-службой Челябинскстата, уровень разводов составил 90% от количества браков. «Представляем оперативные данные по дате регистрации события в органах ЗАГС. Число зарегистрированных супружеских пар составило в январе — июне 9175, число случаев зарегистрированных разводов — 8288 единиц», — отметили в Челябинскстате. Ситуация по сравнению с аналогичным периодом 2022 года улучшилась. Показатель годовой давности составил 97% разводов. При этом к декабрю ситуация выглядела самой привлекательной: количество разводов составляло 69,4% от числа браков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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