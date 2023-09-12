В Челябинской области в первом полугодии 2023 года развелись почти все, кто поженился. Как следует из данных, предоставленных пресс-службой Челябинскстата, уровень разводов составил 90% от количества браков.
«Представляем оперативные данные по дате регистрации события в органах ЗАГС. Число зарегистрированных супружеских пар составило в январе — июне 9175, число случаев зарегистрированных разводов — 8288 единиц», — отметили в Челябинскстате.
Ситуация по сравнению с аналогичным периодом 2022 года улучшилась. Показатель годовой давности составил 97% разводов. При этом к декабрю ситуация выглядела самой привлекательной: количество разводов составляло 69,4% от числа браков.
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