Торги на Мосбирже экстренно остановили. Скрин

13 сентября 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Причины приостановления торгов на Мосбирже неизвестны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Торги на срочном рынке Мосбирже приостановили с 09:30 по московскому времени. Об этом сообщается на официальном сайте торговой площадки. «Торги на срочном рынке Мосбирже были приостановлены с 09:30», — говорится в сообщении . Отмечается, что неизвестны причины данного решения. О возобновлении торгов на сайте появится дополнительное сообщение. Ранее сообщалось, что на рынке акций Московской биржи активность стала рекордной 14 августа за всю историю биржевых торгов. Сделки совершили около 1,5 млн человек. Минэкономразвития России прогнозирует курс доллара на конец 2023 года на уровне 94 рублей, передает RT. Скрин с сайта Мосбиржи https://www.moex.com/n63877

Обновлено в 10:05 по мск: Торги на срочном рынке приостановлены из-за сбоя в работе торгово-клиринговой системы. Об этом сообщает Мосбиржа.

Торги на срочном рынке Мосбирже приостановили с 09:30 по московскому времени. Об этом сообщается на официальном сайте торговой площадки. «Торги на срочном рынке Мосбирже были приостановлены с 09:30», — говорится в сообщении. Отмечается, что неизвестны причины данного решения. О возобновлении торгов на сайте появится дополнительное сообщение. Ранее сообщалось, что на рынке акций Московской биржи активность стала рекордной 14 августа за всю историю биржевых торгов. Сделки совершили около 1,5 млн человек. Минэкономразвития России прогнозирует курс доллара на конец 2023 года на уровне 94 рублей, передает RT. Обновлено в 10:05 по мск: Торги на срочном рынке приостановлены из-за сбоя в работе торгово-клиринговой системы. Об этом сообщает Мосбиржа.