Торги на Мосбирже экстренно остановили. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Компьютерная клавиатура, монитор, графики, приложения. Курган, ноутбук, финансы, биржа, график, экономика, торговля на бирже, биржевый график, инвистиции
Причины приостановления торгов на Мосбирже неизвестны Фото:

Торги на срочном рынке Мосбирже приостановили с 09:30 по московскому времени. Об этом сообщается на официальном сайте торговой площадки.

«Торги на срочном рынке Мосбирже были приостановлены с 09:30», — говорится в сообщении. Отмечается, что неизвестны причины данного решения. О возобновлении торгов на сайте появится дополнительное сообщение.

Ранее сообщалось, что на рынке акций Московской биржи активность стала рекордной 14 августа за всю историю биржевых торгов. Сделки совершили около 1,5 млн человек. Минэкономразвития России прогнозирует курс доллара на конец 2023 года на уровне 94 рублей, передает RT.


Обновлено в 10:05 по мск:

Торги на срочном рынке приостановлены из-за сбоя в работе торгово-клиринговой системы. Об этом сообщает Мосбиржа.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Торги на срочном рынке Мосбирже приостановили с 09:30 по московскому времени. Об этом сообщается на официальном сайте торговой площадки. «Торги на срочном рынке Мосбирже были приостановлены с 09:30», — говорится в сообщении. Отмечается, что неизвестны причины данного решения. О возобновлении торгов на сайте появится дополнительное сообщение. Ранее сообщалось, что на рынке акций Московской биржи активность стала рекордной 14 августа за всю историю биржевых торгов. Сделки совершили около 1,5 млн человек. Минэкономразвития России прогнозирует курс доллара на конец 2023 года на уровне 94 рублей, передает RT. Обновлено в 10:05 по мск: Торги на срочном рынке приостановлены из-за сбоя в работе торгово-клиринговой системы. Об этом сообщает Мосбиржа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...