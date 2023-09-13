ЕС снял персональные санкции с четырех россиян

13 сентября 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

В ЕС не стали уточнять, с кого именно сняли санкции Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз исключил из списка россиян, в отношении которых применяются персональные санкции, четырех граждан России. Об этом сообщили в Европейском совете Евросоюза. При этом, с кого именно сняли ограничения, в союзе не уточнили. «Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года. <…> В контексте обзора санкций Совет также постановил не продлевать включение в перечень четырех лиц», — говорится на официальном сайте союза без подробностей о том, с кого именно сняли санкции. Отмечается, что персональные санкции, введенные против россиян, ограничивают их поездки, замораживают их активы, а также запрещают еще ряд действий. Под них уже попали около 1 800 граждан России Ранее с просьбой о снятии с себя санкций выступал сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож — он открыто выступил со своей позицией по конфликту на Украине. Однако, как писало Bloomberg, в ближайшие шесть месяцев ЕС не намерен снимать с него ограничения. При этом Евросоюз снял санкции с бывшего главы Ozon Александра Шульгина.

Евросоюз исключил из списка россиян, в отношении которых применяются персональные санкции, четырех граждан России. Об этом сообщили в Европейском совете Евросоюза. При этом, с кого именно сняли ограничения, в союзе не уточнили. «Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года. <…> В контексте обзора санкций Совет также постановил не продлевать включение в перечень четырех лиц», — говорится на официальном сайте союза без подробностей о том, с кого именно сняли санкции. Отмечается, что персональные санкции, введенные против россиян, ограничивают их поездки, замораживают их активы, а также запрещают еще ряд действий. Под них уже попали около 1 800 граждан России Ранее с просьбой о снятии с себя санкций выступал сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож — он открыто выступил со своей позицией по конфликту на Украине. Однако, как писало Bloomberg, в ближайшие шесть месяцев ЕС не намерен снимать с него ограничения. При этом Евросоюз снял санкции с бывшего главы Ozon Александра Шульгина.