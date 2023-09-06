Суд ЕС впервые снял санкции с российского бизнесмена

Суд ЕС снял санкции с российского бизнесмена Александра Шульгина

06 сентября 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Александр Шульгин покинул Ozon в апреле 2022 года Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Суд Евросоюза (ЕС) принял решение об отмене санкций против бывшего главы Ozon Александра Шульгина. Огран которые были наложены в апреле 2022 года. Об этом говорится в постановлении суда. «Суд Евросоюза постановил отменить санкции против Шульгина», — передает содержание постановления РБК. Там добавили, что ЕС не предоставил доказательств, почему Шульгин должен считаться «ведущим бизнесменом» даже после отставки с должности генерального директора Ozon. Суд также дал определение термину «ведущий бизнесмен», подчеркивая, что это может быть либо бизнесмен, находящийся на вершине рейтинга, либо лицо, которое не входит в этот рейтинг, но по-прежнему может считаться влиятельным из-за своей роли в крупных компаниях или размера своих активов. 8 апреля 2022 года Совет Евросоюза ввел персональные санкции против Александра Шульгина, так как он являлся генеральным директором Ozon и был признан ведущим бизнесменом. 11 апреля 2022 года Шульгин покинул пост гендиректора и совет директоров компании. Это решение экс-гендиректора Ozon и сыграло решающую роль в судебном рассмотрении дела о снятии ограничений. Ранее Британия сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, который покинул Россию и продал свой бизнес. Также, санкции были сняты с бывшего первого заместителя председателя Сбера Льва Хасиса. Кроме того, лондонский суд смягчил условия заморозки банковских счетов предпринимателя Петра Авена, позволив ему использовать деньги на содержание и страховку своего дома в Англии, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд Евросоюза (ЕС) принял решение об отмене санкций против бывшего главы Ozon Александра Шульгина. Огран которые были наложены в апреле 2022 года. Об этом говорится в постановлении суда. «Суд Евросоюза постановил отменить санкции против Шульгина», — передает содержание постановления РБК. Там добавили, что ЕС не предоставил доказательств, почему Шульгин должен считаться «ведущим бизнесменом» даже после отставки с должности генерального директора Ozon. Суд также дал определение термину «ведущий бизнесмен», подчеркивая, что это может быть либо бизнесмен, находящийся на вершине рейтинга, либо лицо, которое не входит в этот рейтинг, но по-прежнему может считаться влиятельным из-за своей роли в крупных компаниях или размера своих активов. 8 апреля 2022 года Совет Евросоюза ввел персональные санкции против Александра Шульгина, так как он являлся генеральным директором Ozon и был признан ведущим бизнесменом. 11 апреля 2022 года Шульгин покинул пост гендиректора и совет директоров компании. Это решение экс-гендиректора Ozon и сыграло решающую роль в судебном рассмотрении дела о снятии ограничений. Ранее Британия сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, который покинул Россию и продал свой бизнес. Также, санкции были сняты с бывшего первого заместителя председателя Сбера Льва Хасиса. Кроме того, лондонский суд смягчил условия заморозки банковских счетов предпринимателя Петра Авена, позволив ему использовать деньги на содержание и страховку своего дома в Англии, передает РАПСИ.