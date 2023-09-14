В Госдуме увидели подвох в желании США наращивать помощь Армении

США готовы увеличивать объемы помощи Армении для того, чтобы создать еще один антироссийский плацдарм. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Теперь Вашингтон готов „помочь“ Еревану, мечтая, очевидно, создать новый антироссийский плацдарм в Закавказье», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он отметил, что все планы США по ослаблению России обречены на провал.
Слуцкий отметил, что партнерство с Америкой ни одной стране в мире не принесло пользы. «„Помощь в развитии“ по-американски приносит лишь беды и горе, кровь и разрушения», — написал он. Политик напомнил, что именно так Запад поступил с Украиной, превратив государство в банкрота и «марионетку США».
Ранее Госдепартамент США выступил с инициативой расширить объем помощи Армении в развитии и оборонном партнерстве. Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким призвала расширить оказываемую помощь «насколько это возможно», — передает телеканал 360.
США готовы увеличивать объемы помощи Армении для того, чтобы создать еще один антироссийский плацдарм. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Теперь Вашингтон готов „помочь“ Еревану, мечтая, очевидно, создать новый антироссийский плацдарм в Закавказье», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он отметил, что все планы США по ослаблению России обречены на провал. Слуцкий отметил, что партнерство с Америкой ни одной стране в мире не принесло пользы. «„Помощь в развитии“ по-американски приносит лишь беды и горе, кровь и разрушения», — написал он. Политик напомнил, что именно так Запад поступил с Украиной, превратив государство в банкрота и «марионетку США». Ранее Госдепартамент США выступил с инициативой расширить объем помощи Армении в развитии и оборонном партнерстве. Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким призвала расширить оказываемую помощь «насколько это возможно», — передает телеканал 360.