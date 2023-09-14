В Екатеринбурге до смерти забили участника СВО, приехавшего на похороны брата

15 сентября 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Военнослужащий планировал вернуться на фронт Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге неизвестные избили Дмитрия Терзи, который приехал в город со спецоперации ради похорон брата, погибшего в ДТП. На участника СВО напали ночью 11 сентября, когда он уснул на лавочке. «Четвертого сентября наш старший брат Леонид погиб: он был за рулем, когда ему стало плохо. Случилось ДТП, позже сказали, что произошел разрыв аорты. Дима приехал на похороны из Луганска. После прощания у него оставались дни отпуска, но он решил сразу вернуться в свое подразделение», — рассказала E1.RU сестра погибшего Анна. В Екатеринбурге мужчина оформлял документы и жил в 32-м военном городке. Трагедия произошла ночью с 10 на 11 сентября. Дмитрий встретился с племянниками, а после вторая сестра привезла его к части, где он уснул на лавочке. «У него была разорвана селезенка, переломаны ребра, проткнуто легкое. Его забрала скорая помощь и отвезла в 23-ю горбольницу», — пояснила сестра Дмитрия. После нападения мужчина попал в реанимацию, где и скончался. Позже местные жители рассказали женщине, что на ее брата напало несколько человек. Корреспондент URA.RU направил запрос в Следственный комитет по Свердловской области. Так заявили, что дело находится не в их ведомстве. Также был направлен запрос в пресс-службу ЦВО, на момент публикации новости ответа не поступало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге неизвестные избили Дмитрия Терзи, который приехал в город со спецоперации ради похорон брата, погибшего в ДТП. На участника СВО напали ночью 11 сентября, когда он уснул на лавочке. «Четвертого сентября наш старший брат Леонид погиб: он был за рулем, когда ему стало плохо. Случилось ДТП, позже сказали, что произошел разрыв аорты. Дима приехал на похороны из Луганска. После прощания у него оставались дни отпуска, но он решил сразу вернуться в свое подразделение», — рассказала E1.RU сестра погибшего Анна. В Екатеринбурге мужчина оформлял документы и жил в 32-м военном городке. Трагедия произошла ночью с 10 на 11 сентября. Дмитрий встретился с племянниками, а после вторая сестра привезла его к части, где он уснул на лавочке. «У него была разорвана селезенка, переломаны ребра, проткнуто легкое. Его забрала скорая помощь и отвезла в 23-ю горбольницу», — пояснила сестра Дмитрия. После нападения мужчина попал в реанимацию, где и скончался. Позже местные жители рассказали женщине, что на ее брата напало несколько человек. Корреспондент URA.RU направил запрос в Следственный комитет по Свердловской области. Так заявили, что дело находится не в их ведомстве. Также был направлен запрос в пресс-службу ЦВО, на момент публикации новости ответа не поступало.