14 сентября 2023

В Екатеринбурге до смерти забили участника СВО, приехавшего на похороны брата

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, автомат калашникова, разведка, штурм, боевые действия, участники сво, передок, передовая
Военнослужащий планировал вернуться на фронт Фото:

В Екатеринбурге неизвестные избили Дмитрия Терзи, который приехал в город со спецоперации ради похорон брата, погибшего в ДТП. На участника СВО напали ночью 11 сентября, когда он уснул на лавочке.

«Четвертого сентября наш старший брат Леонид погиб: он был за рулем, когда ему стало плохо. Случилось ДТП, позже сказали, что произошел разрыв аорты. Дима приехал на похороны из Луганска. После прощания у него оставались дни отпуска, но он решил сразу вернуться в свое подразделение», — рассказала E1.RU сестра погибшего Анна. В Екатеринбурге мужчина оформлял документы и жил в 32-м военном городке.

Трагедия произошла ночью с 10 на 11 сентября. Дмитрий встретился с племянниками, а после вторая сестра привезла его к части, где он уснул на лавочке. «У него была разорвана селезенка, переломаны ребра, проткнуто легкое. Его забрала скорая помощь и отвезла в 23-ю горбольницу», — пояснила сестра Дмитрия. После нападения мужчина попал в реанимацию, где и скончался. Позже местные жители рассказали женщине, что на ее брата напало несколько человек.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Следственный комитет по Свердловской области. Так заявили, что дело находится не в их ведомстве. Также был направлен запрос в пресс-службу ЦВО, на момент публикации новости ответа не поступало.

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В Екатеринбурге неизвестные избили Дмитрия Терзи, который приехал в город со спецоперации ради похорон брата, погибшего в ДТП. На участника СВО напали ночью 11 сентября, когда он уснул на лавочке. «Четвертого сентября наш старший брат Леонид погиб: он был за рулем, когда ему стало плохо. Случилось ДТП, позже сказали, что произошел разрыв аорты. Дима приехал на похороны из Луганска. После прощания у него оставались дни отпуска, но он решил сразу вернуться в свое подразделение», — рассказала E1.RU сестра погибшего Анна. В Екатеринбурге мужчина оформлял документы и жил в 32-м военном городке. Трагедия произошла ночью с 10 на 11 сентября. Дмитрий встретился с племянниками, а после вторая сестра привезла его к части, где он уснул на лавочке. «У него была разорвана селезенка, переломаны ребра, проткнуто легкое. Его забрала скорая помощь и отвезла в 23-ю горбольницу», — пояснила сестра Дмитрия. После нападения мужчина попал в реанимацию, где и скончался. Позже местные жители рассказали женщине, что на ее брата напало несколько человек. Корреспондент URA.RU направил запрос в Следственный комитет по Свердловской области. Так заявили, что дело находится не в их ведомстве. Также был направлен запрос в пресс-службу ЦВО, на момент публикации новости ответа не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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