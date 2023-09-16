16 сентября 2023
15 сентября 2023

В Нефтеюганске неизвестный травмировал мальчика из пневмата

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО неизвестный выстрелил из пневматического оружия мальчику в голову Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) в 15 микрорайоне, 5а неизвестный выстрелил мальчику в голову из пневматического оружия. Об этом сообщила мама пострадавшего ребенка.

«Возле 15 микрорайона, 5а кто-то стреляет с пневматики, пострадал наш сын. Аккуратнее там сегодня», — написала женщина в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Наш Юганск». Она выставила фотку, на которой видна кровь на затылке ребенка.

В комментариях к посту люди посоветовали родителям обратиться в полицию. По словам одной из подписчиц, такой случай в этом районе не первый.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ на него ожидается.

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В Нефтеюганске (ХМАО) в 15 микрорайоне, 5а неизвестный выстрелил мальчику в голову из пневматического оружия. Об этом сообщила мама пострадавшего ребенка. «Возле 15 микрорайона, 5а кто-то стреляет с пневматики, пострадал наш сын. Аккуратнее там сегодня», — написала женщина в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Наш Юганск». Она выставила фотку, на которой видна кровь на затылке ребенка. В комментариях к посту люди посоветовали родителям обратиться в полицию. По словам одной из подписчиц, такой случай в этом районе не первый. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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