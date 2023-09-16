В Нефтеюганске неизвестный травмировал мальчика из пневмата

В ХМАО неизвестный выстрелил из пневматического оружия мальчику в голову
В Нефтеюганске (ХМАО) в 15 микрорайоне, 5а неизвестный выстрелил мальчику в голову из пневматического оружия. Об этом сообщила мама пострадавшего ребенка.
«Возле 15 микрорайона, 5а кто-то стреляет с пневматики, пострадал наш сын. Аккуратнее там сегодня», — написала женщина в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Наш Юганск». Она выставила фотку, на которой видна кровь на затылке ребенка.
В комментариях к посту люди посоветовали родителям обратиться в полицию. По словам одной из подписчиц, такой случай в этом районе не первый.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ на него ожидается.
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