17 сентября 2023

Пермская полиция ищет вооруженного мужчину, напугавшего подростка

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний. 1 сентября в школе Точка. Пермь, мвд, безопасность, табельное оружие, полиция, полицейский патруль, кабура пистолета
Полиция обследовала парк, куда предположительно шел мужчина Фото:

В Лысьве (Пермский край) полиция начала проверку по сообщению местного подростка о подозрительном мужчине, который разгуливал по городу с ножом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«В дежурную часть отдела МВД России по Лысьвенскому городскому округу 17 сентября 2023 года в вечернее время поступило сообщение от местного жителя (подростка 14 лет), о том, что он увидел на ул. Кузьмина мужчину, у которого в руках был предмет, похожий на нож. По словам подростка, мужчина двигался в сторону Детского парка», — сообщили в пресс-службе.

Полученная от бдительного гражданина информация была передана сотрудникам ППС. Полицейские направились в парк, где тщательно обследовали всю прилегающую территорию. Ранее местные жители выложили в соцсетях видео с подозрительным мужчиной и попросили быть сограждан осторожными.

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В Лысьве (Пермский край) полиция начала проверку по сообщению местного подростка о подозрительном мужчине, который разгуливал по городу с ножом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В дежурную часть отдела МВД России по Лысьвенскому городскому округу 17 сентября 2023 года в вечернее время поступило сообщение от местного жителя (подростка 14 лет), о том, что он увидел на ул. Кузьмина мужчину, у которого в руках был предмет, похожий на нож. По словам подростка, мужчина двигался в сторону Детского парка», — сообщили в пресс-службе. Полученная от бдительного гражданина информация была передана сотрудникам ППС. Полицейские направились в парк, где тщательно обследовали всю прилегающую территорию. Ранее местные жители выложили в соцсетях видео с подозрительным мужчиной и попросили быть сограждан осторожными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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