Пермская полиция ищет вооруженного мужчину, напугавшего подростка

18 сентября 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Полиция обследовала парк, куда предположительно шел мужчина Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Лысьве (Пермский край) полиция начала проверку по сообщению местного подростка о подозрительном мужчине, который разгуливал по городу с ножом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В дежурную часть отдела МВД России по Лысьвенскому городскому округу 17 сентября 2023 года в вечернее время поступило сообщение от местного жителя (подростка 14 лет), о том, что он увидел на ул. Кузьмина мужчину, у которого в руках был предмет, похожий на нож. По словам подростка, мужчина двигался в сторону Детского парка», — сообщили в пресс-службе. Полученная от бдительного гражданина информация была передана сотрудникам ППС. Полицейские направились в парк, где тщательно обследовали всю прилегающую территорию. Ранее местные жители выложили в соцсетях видео с подозрительным мужчиной и попросили быть сограждан осторожными.

В Лысьве (Пермский край) полиция начала проверку по сообщению местного подростка о подозрительном мужчине, который разгуливал по городу с ножом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В дежурную часть отдела МВД России по Лысьвенскому городскому округу 17 сентября 2023 года в вечернее время поступило сообщение от местного жителя (подростка 14 лет), о том, что он увидел на ул. Кузьмина мужчину, у которого в руках был предмет, похожий на нож. По словам подростка, мужчина двигался в сторону Детского парка», — сообщили в пресс-службе. Полученная от бдительного гражданина информация была передана сотрудникам ППС. Полицейские направились в парк, где тщательно обследовали всю прилегающую территорию. Ранее местные жители выложили в соцсетях видео с подозрительным мужчиной и попросили быть сограждан осторожными.