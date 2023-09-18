18 сентября 2023

В Челябинске выросли в цене брежневки и хрущевки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске за 3 млн рублей в хрущевке или брежневке можно купить только «однушку» Фото:

В Челябинске в сентябре 2023 года по сравнению с апрелем цены на квартиры в панельных домах хрущевской и брежневской серии выросли на 13%. На данный момент средняя стоимость однокомнатной квартиры в таком доме составляет порядка 3 млн рублей, рассказала URA.RU руководитель департамента вторичной недвижимости агентства «DAN Недвижимость» Наталья Максимова.

«На данный момент средняя стоимость однокомнатных квартир в хрущевках и брежневках составляет порядка 3 млн рублей. Полгода назад такую же недвижимость можно было приобрести за 2 млн 600 рублей. Тогда за 3 млн можно было купить двухкомнатную квартиру», — сообщила Максимова.

При этом Максимова отметила, что в Челябинске практически вдвое снизилось количество продаваемых квартир хрущевской и брежневской серии. Особенно это касается Ленинского и Тракторозаводского районов, где на данный момент сложно найти такие квартиры в хорошем состоянии.

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В Челябинске в сентябре 2023 года по сравнению с апрелем цены на квартиры в панельных домах хрущевской и брежневской серии выросли на 13%. На данный момент средняя стоимость однокомнатной квартиры в таком доме составляет порядка 3 млн рублей, рассказала URA.RU руководитель департамента вторичной недвижимости агентства «DAN Недвижимость» Наталья Максимова. «На данный момент средняя стоимость однокомнатных квартир в хрущевках и брежневках составляет порядка 3 млн рублей. Полгода назад такую же недвижимость можно было приобрести за 2 млн 600 рублей. Тогда за 3 млн можно было купить двухкомнатную квартиру», — сообщила Максимова. При этом Максимова отметила, что в Челябинске практически вдвое снизилось количество продаваемых квартир хрущевской и брежневской серии. Особенно это касается Ленинского и Тракторозаводского районов, где на данный момент сложно найти такие квартиры в хорошем состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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