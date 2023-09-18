В Челябинске выросли в цене брежневки и хрущевки

В Челябинске в сентябре 2023 года по сравнению с апрелем цены на квартиры в панельных домах хрущевской и брежневской серии выросли на 13%. На данный момент средняя стоимость однокомнатной квартиры в таком доме составляет порядка 3 млн рублей, рассказала URA.RU руководитель департамента вторичной недвижимости агентства «DAN Недвижимость» Наталья Максимова.
«На данный момент средняя стоимость однокомнатных квартир в хрущевках и брежневках составляет порядка 3 млн рублей. Полгода назад такую же недвижимость можно было приобрести за 2 млн 600 рублей. Тогда за 3 млн можно было купить двухкомнатную квартиру», — сообщила Максимова.
При этом Максимова отметила, что в Челябинске практически вдвое снизилось количество продаваемых квартир хрущевской и брежневской серии. Особенно это касается Ленинского и Тракторозаводского районов, где на данный момент сложно найти такие квартиры в хорошем состоянии.
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