Стало известно, кто в Челябинской области зарабатывает больше 200 тысяч рублей

В Челябинске по итогам лета больше всех зарабатывают токари и водители
Водители трала в регионе зарабатывают в среднем 214 650 тысяч рублей
Водители трала в регионе зарабатывают в среднем 214 650 тысяч рублей Фото:

В Челябинске по итогам лета 2025 года самыми высокооплачиваемыми специалистами стали водители трала в сфере транспорта и логистики. В среднем такие специалисты зарабатывают до 214 650 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В категории рабочих и линейных профессий в регионе летом 2025 года самой высокооплачиваемой профессией стал токарь. Средний заработок у специалистов достигает 176 932 рублей в месяц. Токари обрабатывают детали на станках, создавая заготовки и изделия по чертежам. От специалистов требуется высокая квалификация и точность», — сообщается на сайте.

Самыми востребованными в категории транспорта и логистики оказались курьеры. Заработок специалистов в среднем достигает 166 156 рублей в месяц. Зарплата у них зависит от числа смен и заказов. В категории рабочих и линейных профессий работодателям чаще всего не хватает монтажников. В среднем они зарабатывают 117 588 рублей в месяц.

Как отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов, сейчас для страны важна каждая сфера рынка труда. Рабочие профессии — фундамент экономики, а транспорт и логистика связывает воедино все области. Летние тренды помогут сформировать развитие нового бизнес-сезона.

