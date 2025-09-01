Стало известно, кто в Челябинской области зарабатывает больше 200 тысяч рублей

В Челябинске по итогам лета 2025 года самыми высокооплачиваемыми специалистами стали водители трала в сфере транспорта и логистики. В среднем такие специалисты зарабатывают до 214 650 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В категории рабочих и линейных профессий в регионе летом 2025 года самой высокооплачиваемой профессией стал токарь. Средний заработок у специалистов достигает 176 932 рублей в месяц. Токари обрабатывают детали на станках, создавая заготовки и изделия по чертежам. От специалистов требуется высокая квалификация и точность», — сообщается на сайте.
Самыми востребованными в категории транспорта и логистики оказались курьеры. Заработок специалистов в среднем достигает 166 156 рублей в месяц. Зарплата у них зависит от числа смен и заказов. В категории рабочих и линейных профессий работодателям чаще всего не хватает монтажников. В среднем они зарабатывают 117 588 рублей в месяц.
Как отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов, сейчас для страны важна каждая сфера рынка труда. Рабочие профессии — фундамент экономики, а транспорт и логистика связывает воедино все области. Летние тренды помогут сформировать развитие нового бизнес-сезона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!