В Копейске (Челябинская область) на Дне города прошел мотофристайл. Мотоциклист после трюка не удержался и упал. К счастью, отделался лишь ушибами.
«На мотокроссе в Копейске один из гонщиков не удержался и упал. К счастью, всё обошлось. Зрелище получилось эффектное, зрители ахнули, но спортсмен быстро поднялся», — сообщается в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсетях.
День города в Копейске отмечался в минувшие выходные. Помимо мото-фристайла гостей праздника ждали выступления группы «Земляне» и популярного дуэта «Galibri & Mavik» — авторов хитов «Федерико Феллини» и «Чак Норрис», а также салют.
