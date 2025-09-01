В Копейске мотоциклист остался жив после выполнения опасного трюка. Видео

Мотоциклист не справился с трюком (фото архивное)
Фото:

В Копейске (Челябинская область) на Дне города прошел мотофристайл. Мотоциклист после трюка не удержался и упал. К счастью, отделался лишь ушибами.

«На мотокроссе в Копейске один из гонщиков не удержался и упал. К счастью, всё обошлось. Зрелище получилось эффектное, зрители ахнули, но спортсмен быстро поднялся», — сообщается в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсетях.

День города в Копейске отмечался в минувшие выходные. Помимо мото-фристайла гостей праздника ждали выступления группы «Земляне» и популярного дуэта «Galibri & Mavik» — авторов хитов «Федерико Феллини» и «Чак Норрис», а также салют.

