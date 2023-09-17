Югра и Белоруссия готовят уникальный медиапроект Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ХМАО и правительство Белоруссии готовят уникальный совместный медиапроект. ОТРК «Югра» и «Беларусьфильм» снимут художественный фильм о военных годах в Ханты-Мансийске на основе реальных событий. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«ОТРК „Югра“ и „Беларусьфильм“ снимут художественный фильм о военных годах в Ханты-Мансийске на основе реальных событий. Предварительные договоренности были достигнуты во время визита югорской делегации в Минск. Планируется, что часть съемок пройдет в Белоруссии, где есть все локации и реквизит для съемки фильмов о Великой Отечественной войне. Вторую половину киноматериала будут снимать в Ханты-Мансийске, где воссоздадут локации из кинохроник», — сообщает инсайдер.

По словам собеседника, фильм будет посвящен становлению Ханты-Мансийска как города трудовой доблести — указ о присвоении этого звания югорской столице подписал президент России Владимир Путин. «Возможно, это будет мини-сериал. Планируется 3-4 сюжетных линии. Съемки в Югре расскажут зрителям, как ковалась Победа, о трудовом подвиге югорчан и за что окружная столица получила звание», — уточнил информатор.

Югорская делегация посетила Минск с рабочим визитом. В числе приглашенных был директор ОТРК «Югра» Алексей Елизаров, который выступил с предложениями о международном сотрудничестве по поводу ряда медиапроектов. На сайте правительства ХМАО указано, что Белоруссия примет участие в фестивале кинодебютов в 2024 году.

В департамент культуры ХМАО направлен запрос о перспективах запуска киноленты. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о премьере фильма «Снежный цветок», который снимал индийский режиссер Ганжендра Ахире в Ханты-Мансийске. По предварительным данным, она пройдет в октябре.