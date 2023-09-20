Россия не будет отчитываться перед Европой при введении военного положения 20 сентября 2023 в 17:15 Размер текста - 17 + Россия не будет сообщать Совету Европы о введении военного положения, если закон вступит в силу Фото: Илья Московец © URA.RU Россия не будет информировать Совет Европы о введении или прекращении военного или чрезвычайного положения в стране. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении депутатами Госдумы. «Совет Европы изжил себя, он стал тормозить развитие других стран», — заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Президент РФ Владимир Путин инициировал законопроект, исключающий информирование генсека Совета Европы о введении в России чрезвычайного или военного положения. Сегодня парламентарии приняли законопроект в первом чтении. Ранее сообщалось, что Путин 8 августа начал подготовку изменений в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Это связано с выходом России из Совета Европы. Россия не будет информировать Совет Европы о введении или прекращении военного или чрезвычайного положения в стране. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении депутатами Госдумы. «Совет Европы изжил себя, он стал тормозить развитие других стран», — заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Президент РФ Владимир Путин инициировал законопроект, исключающий информирование генсека Совета Европы о введении в России чрезвычайного или военного положения. Сегодня парламентарии приняли законопроект в первом чтении. Ранее сообщалось, что Путин 8 августа начал подготовку изменений в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Это связано с выходом России из Совета Европы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям