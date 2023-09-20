Россия не будет отчитываться перед Европой при введении военного положения

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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, военные, солдаты, военная служба, срочники, автоматы калашникова, рядовые
Россия не будет сообщать Совету Европы о введении военного положения, если закон вступит в силу Фото:

Россия не будет информировать Совет Европы о введении или прекращении военного или чрезвычайного положения в стране. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении депутатами Госдумы.

«Совет Европы изжил себя, он стал тормозить развитие других стран», — заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Президент РФ Владимир Путин инициировал законопроект, исключающий информирование генсека Совета Европы о введении в России чрезвычайного или военного положения. Сегодня парламентарии приняли законопроект в первом чтении.

Ранее сообщалось, что Путин 8 августа начал подготовку изменений в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Это связано с выходом России из Совета Европы.

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Россия не будет информировать Совет Европы о введении или прекращении военного или чрезвычайного положения в стране. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении депутатами Госдумы. «Совет Европы изжил себя, он стал тормозить развитие других стран», — заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Президент РФ Владимир Путин инициировал законопроект, исключающий информирование генсека Совета Европы о введении в России чрезвычайного или военного положения. Сегодня парламентарии приняли законопроект в первом чтении. Ранее сообщалось, что Путин 8 августа начал подготовку изменений в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Это связано с выходом России из Совета Европы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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