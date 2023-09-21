Вучич встал на сторону Путина в вопросе спецоперации

Вучич: обвинения в адрес Путина по Украине лицемерны

22 сентября 2023 в 04:05 Размер текста - 17 +

Вучич: страны Запада лицемерят, когда осуждают действия России на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Обвинения стран Запада в адрес России — лицемерны. Так считает президент Сербии Александр Вучич. «Впервые в истории человечества 19 сильнейших стран приняли решение без участия и какого-либо решения Совбеза ООН жестоко напасть на суверенную страну в Европе», — заявил Вучич, выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Он напомнил, что 15 и 24 года назад почти все западные страны вмешались в жизнь Сербии с целью якобы предотвратить гуманитарную катастрофу. На деле Сербия «не создавала угрозы для существования» какой-либо страны, подчеркнул президент. Вучич возмущен тем фактом, что эти же западные страны, осуждая действия России на Украине, забывают об аргументах, которые сами использовали для нападения на Сербию. Ранее Вучич пообещал никогда не поставлять оружие Украине. Он заявил, что Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину. Лидер Сербии уточнил, что страна продает боеприпасы, но разрешенным конечным пользователям, а не Украине или России.

Обвинения стран Запада в адрес России — лицемерны. Так считает президент Сербии Александр Вучич. «Впервые в истории человечества 19 сильнейших стран приняли решение без участия и какого-либо решения Совбеза ООН жестоко напасть на суверенную страну в Европе», — заявил Вучич, выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Он напомнил, что 15 и 24 года назад почти все западные страны вмешались в жизнь Сербии с целью якобы предотвратить гуманитарную катастрофу. На деле Сербия «не создавала угрозы для существования» какой-либо страны, подчеркнул президент. Вучич возмущен тем фактом, что эти же западные страны, осуждая действия России на Украине, забывают об аргументах, которые сами использовали для нападения на Сербию. Ранее Вучич пообещал никогда не поставлять оружие Украине. Он заявил, что Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину. Лидер Сербии уточнил, что страна продает боеприпасы, но разрешенным конечным пользователям, а не Украине или России.