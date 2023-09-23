Синоптик Пулин: сентябрьское тепло в Екатеринбурге установит исторический рекорд 24 сентября 2023 в 07:05 Размер текста - 17 + Погода в сентябре в Екатеринбурге может установить исторический рекорд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Погода в сентябре 2023 года в Екатеринбурге войдет в топ-5 самых теплых сентябрей за всю историю. Это произойдет при условии, если месячная температура будет выше 12,7 градуса тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Нынешний сентябрь в Екатеринбурге может войти в топ-5 самых теплых сентябрей за всю историю наблюдений. Для этого достаточно получить среднюю температуру за месяц выше 12,7 градуса тепла, на данный момент этот показатель — 13,6 градуса», — сообщил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области днем 24 сентября температура будет от 20 до 25 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует малую облачность без осадков с максимальной температурой днем от 22 до 24 градусов тепла. Погода в сентябре 2023 года в Екатеринбурге войдет в топ-5 самых теплых сентябрей за всю историю. Это произойдет при условии, если месячная температура будет выше 12,7 градуса тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Нынешний сентябрь в Екатеринбурге может войти в топ-5 самых теплых сентябрей за всю историю наблюдений. Для этого достаточно получить среднюю температуру за месяц выше 12,7 градуса тепла, на данный момент этот показатель — 13,6 градуса», — сообщил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области днем 24 сентября температура будет от 20 до 25 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует малую облачность без осадков с максимальной температурой днем от 22 до 24 градусов тепла. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям