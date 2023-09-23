23 сентября 2023
22 сентября 2023

Синоптик Пулин: сентябрьское тепло в Екатеринбурге установит исторический рекорд

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Погода в сентябре в Екатеринбурге может установить исторический рекорд Фото:

Погода в сентябре 2023 года в Екатеринбурге войдет в топ-5 самых теплых сентябрей за всю историю. Это произойдет при условии, если месячная температура будет выше 12,7 градуса тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Нынешний сентябрь в Екатеринбурге может войти в топ-5 самых теплых сентябрей за всю историю наблюдений. Для этого достаточно получить среднюю температуру за месяц выше 12,7 градуса тепла, на данный момент этот показатель — 13,6 градуса», — сообщил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области днем 24 сентября температура будет от 20 до 25 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует малую облачность без осадков с максимальной температурой днем от 22 до 24 градусов тепла.

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Погода в сентябре 2023 года в Екатеринбурге войдет в топ-5 самых теплых сентябрей за всю историю. Это произойдет при условии, если месячная температура будет выше 12,7 градуса тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Нынешний сентябрь в Екатеринбурге может войти в топ-5 самых теплых сентябрей за всю историю наблюдений. Для этого достаточно получить среднюю температуру за месяц выше 12,7 градуса тепла, на данный момент этот показатель — 13,6 градуса», — сообщил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области днем 24 сентября температура будет от 20 до 25 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует малую облачность без осадков с максимальной температурой днем от 22 до 24 градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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