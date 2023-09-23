Мужчины ехали из Казани в Ханты-Мансийск и заблудились по дороге
Три человека, которые ехали из Казани в Ханты-Мансийск (ХМАО), заблудились в Удмуртии из-за навигатора. Об этом сообщила поисково-спасательная служба Удмуртии.
«На пульт дежурного смены 23 сентября поступило сообщение о том, что в районе Мишкинского месторождения (Удмуртия) заблудились трое человек. Выяснилось, что они на автомобиле следовали из Казани в Ханты-Мансийск, навигатор завел не в том направлении», — написала служба в группе социальной сети «ВКонтакте».
По их словам, спасатели выехали на место предполагаемого нахождения потерявшихся людей. Спустя время сотрудники поисковой службы нашли людей и вывели на трассу.
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