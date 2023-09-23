Ехавшие в ХМАО люди заблудились в Удмуртии из-за навигатора. Фото

24 сентября 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Мужчины ехали из Казани в Ханты-Мансийск и заблудились по дороге Фото: Илья Московец © URA.RU Три человека, которые ехали из Казани в Ханты-Мансийск (ХМАО), заблудились в Удмуртии из-за навигатора. Об этом сообщила поисково-спасательная служба Удмуртии. «На пульт дежурного смены 23 сентября поступило сообщение о том, что в районе Мишкинского месторождения (Удмуртия) заблудились трое человек. Выяснилось, что они на автомобиле следовали из Казани в Ханты-Мансийск, навигатор завел не в том направлении», — написала служба в группе социальной сети «ВКонтакте». По их словам, спасатели выехали на место предполагаемого нахождения потерявшихся людей. Спустя время сотрудники поисковой службы нашли людей и вывели на трассу.

Три человека, которые ехали из Казани в Ханты-Мансийск (ХМАО), заблудились в Удмуртии из-за навигатора. Об этом сообщила поисково-спасательная служба Удмуртии. «На пульт дежурного смены 23 сентября поступило сообщение о том, что в районе Мишкинского месторождения (Удмуртия) заблудились трое человек. Выяснилось, что они на автомобиле следовали из Казани в Ханты-Мансийск, навигатор завел не в том направлении», — написала служба в группе социальной сети «ВКонтакте». По их словам, спасатели выехали на место предполагаемого нахождения потерявшихся людей. Спустя время сотрудники поисковой службы нашли людей и вывели на трассу.