24 сентября 2023
23 сентября 2023

В Екатеринбурге побит температурный рекорд, державшийся с 19 века

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закат на Шершневском водохранилище. Челябинск, закат, вода, озеро, лето, солнце, шершневское водохранилище, отдых, водоем, велосипед, вечер, природа, штиль
В Екатеринбурге побит температурный рекорд 1880 года, заявил Алексей Пулин Фото:

В Екатеринбурге 24 сентября среднесуточная температура была 17,4 градуса тепла. Это был самый теплый день с 1880 года. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«В Екатеринбурге отмечена самая высокая температура воздуха с 19 августа. Среднесуточная температура 24 сентября была 17,4 градуса тепла. Это самый теплый день 24 сентября, как минимум, за 143 года», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области 25 сентября ожидается максимальная температура днем от 21 до 26 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует малую облачность без осадков с максимальной температурой днем от 22 до 24 градусов тепла.

Ранее синоптик Пулин считал, что погода в сентябре 2023 года в Екатеринбурге войдет в топ-5 самых теплых сентябрей за всю историю. Это произойдет при условии, если месячная температура будет выше 12,7 градуса тепла.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 24 сентября среднесуточная температура была 17,4 градуса тепла. Это был самый теплый день с 1880 года. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге отмечена самая высокая температура воздуха с 19 августа. Среднесуточная температура 24 сентября была 17,4 градуса тепла. Это самый теплый день 24 сентября, как минимум, за 143 года», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 25 сентября ожидается максимальная температура днем от 21 до 26 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует малую облачность без осадков с максимальной температурой днем от 22 до 24 градусов тепла. Ранее синоптик Пулин считал, что погода в сентябре 2023 года в Екатеринбурге войдет в топ-5 самых теплых сентябрей за всю историю. Это произойдет при условии, если месячная температура будет выше 12,7 градуса тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...