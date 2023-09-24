В Екатеринбурге побит температурный рекорд, державшийся с 19 века

25 сентября 2023 в 06:24 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге побит температурный рекорд 1880 года, заявил Алексей Пулин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 24 сентября среднесуточная температура была 17,4 градуса тепла. Это был самый теплый день с 1880 года. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге отмечена самая высокая температура воздуха с 19 августа. Среднесуточная температура 24 сентября была 17,4 градуса тепла. Это самый теплый день 24 сентября, как минимум, за 143 года», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 25 сентября ожидается максимальная температура днем от 21 до 26 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует малую облачность без осадков с максимальной температурой днем от 22 до 24 градусов тепла. Ранее синоптик Пулин считал, что погода в сентябре 2023 года в Екатеринбурге войдет в топ-5 самых теплых сентябрей за всю историю. Это произойдет при условии, если месячная температура будет выше 12,7 градуса тепла.

В Екатеринбурге 24 сентября среднесуточная температура была 17,4 градуса тепла. Это был самый теплый день с 1880 года. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге отмечена самая высокая температура воздуха с 19 августа. Среднесуточная температура 24 сентября была 17,4 градуса тепла. Это самый теплый день 24 сентября, как минимум, за 143 года», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 25 сентября ожидается максимальная температура днем от 21 до 26 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует малую облачность без осадков с максимальной температурой днем от 22 до 24 градусов тепла. Ранее синоптик Пулин считал, что погода в сентябре 2023 года в Екатеринбурге войдет в топ-5 самых теплых сентябрей за всю историю. Это произойдет при условии, если месячная температура будет выше 12,7 градуса тепла.