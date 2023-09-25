Жителю ХМАО вынесли приговор из-за украинского военного флага

Суд оштрафовал жителя Нижневартовска за демонстрацию украинского военного флага

Суд обязал вартовчанина оплатить штраф в размере тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нижневартовский городской суд оштрафовал местного жителя за демонстрацию экстремистской символики. На госномере его автомобиля зафиксировали флаг запрещенного в России украинского военизированного объединения. Информацию о постановлении опубликовали на сайте судебного учреждения.

«Гражданин Г. управляя транспортным средством, осуществлял демонстрирование неограниченному количеству лиц символики украинского военизированного объединения», — сообщили на сайте городского суда. В публикации уточняется, что флаг зафиксировали на регистрационном знаке автомобиля гражданина.

Суд оштрафовал мужчину на тысячу рублей. При этом сам он вину не признал, утверждая, что не проверял машину на наличие какой-либо незаконной атрибутики.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) вывеску бизнес-центра «Самбор» перекрасили в синий цвет, так как ранее она напоминала флаг Украины. Руководитель здания согласовал новый цвет вывески с городскими властями.