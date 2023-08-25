В ХМАО перекрасили вывеску цвета флага Украины. Фото

26 августа 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Руководитель бизнес-центра согласовал новый цвет вывески с городскими властями Фото: Официальный сайт президента Украины В Сургуте (ХМАО) вывеску бизнес-центра «Самбор» перекрасили в синий цвет, так как ранее она напоминала флаг Украины. Владелец БЦ Владимир Самборский в беседе с журналистами пояснил, что изменения согласованы с городскими властями. «Сначала администрация подала на меня в суд с требованием демонтировать вывеску, но потом согласовала, что на вывеске буквы должны быть одного цвета. И я решил, что пусть буквы будут синего цвета на желтом фоне», — сообщил Самборский изданию NEFT. Ранее сообщалось, что в Сургуте закрасили вывеску с цветами флага Украины. Неизвестные забрались на крышу пятиэтажного офис-центра «Самбор» и перекрасили ее в зеленый цвет. Владелец БЦ Владимир Самборский написал заявление в полицию о порче вывески, а позднее ее восстановили. Вывеску БЦ «Самбор» перекрасили в синий цвет

В Сургуте (ХМАО) вывеску бизнес-центра «Самбор» перекрасили в синий цвет, так как ранее она напоминала флаг Украины. Владелец БЦ Владимир Самборский в беседе с журналистами пояснил, что изменения согласованы с городскими властями. «Сначала администрация подала на меня в суд с требованием демонтировать вывеску, но потом согласовала, что на вывеске буквы должны быть одного цвета. И я решил, что пусть буквы будут синего цвета на желтом фоне», — сообщил Самборский изданию NEFT. Ранее сообщалось, что в Сургуте закрасили вывеску с цветами флага Украины. Неизвестные забрались на крышу пятиэтажного офис-центра «Самбор» и перекрасили ее в зеленый цвет. Владелец БЦ Владимир Самборский написал заявление в полицию о порче вывески, а позднее ее восстановили.