25 августа 2023

В ХМАО перекрасили вывеску цвета флага Украины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководитель бизнес-центра согласовал новый цвет вывески с городскими властями Фото:

В Сургуте (ХМАО) вывеску бизнес-центра «Самбор» перекрасили в синий цвет, так как ранее она напоминала флаг Украины. Владелец БЦ Владимир Самборский в беседе с журналистами пояснил, что изменения согласованы с городскими властями.

«Сначала администрация подала на меня в суд с требованием демонтировать вывеску, но потом согласовала, что на вывеске буквы должны быть одного цвета. И я решил, что пусть буквы будут синего цвета на желтом фоне», — сообщил Самборский изданию NEFT.

Ранее сообщалось, что в Сургуте закрасили вывеску с цветами флага Украины. Неизвестные забрались на крышу пятиэтажного офис-центра «Самбор» и перекрасили ее в зеленый цвет. Владелец БЦ Владимир Самборский написал заявление в полицию о порче вывески, а позднее ее восстановили.

Вывеску БЦ «Самбор» перекрасили в синий цвет
Вывеску БЦ «Самбор» перекрасили в синий цвет

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В Сургуте (ХМАО) вывеску бизнес-центра «Самбор» перекрасили в синий цвет, так как ранее она напоминала флаг Украины. Владелец БЦ Владимир Самборский в беседе с журналистами пояснил, что изменения согласованы с городскими властями. «Сначала администрация подала на меня в суд с требованием демонтировать вывеску, но потом согласовала, что на вывеске буквы должны быть одного цвета. И я решил, что пусть буквы будут синего цвета на желтом фоне», — сообщил Самборский изданию NEFT. Ранее сообщалось, что в Сургуте закрасили вывеску с цветами флага Украины. Неизвестные забрались на крышу пятиэтажного офис-центра «Самбор» и перекрасили ее в зеленый цвет. Владелец БЦ Владимир Самборский написал заявление в полицию о порче вывески, а позднее ее восстановили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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