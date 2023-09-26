В пермской школе во время учебной тревоги у детей случилась паника

26 сентября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Дети приняли учения за нападение на школу и вызвали полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми антитеррористические учения, которые проводила школа №153, вызвали панику у детей. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала мама одного из учащихся. По словам женщины, школа включила сигнал тревоги, предупреждающий о террористической опасности. При этом учащихся заранее не уведомили о том, что тревога учебная. Некоторые школьники приняли антитеррористические учения за нападение на школу и сообщили о случившемся своим родителям, а также в полицию. «Один из учеников во время учебной тревоги находился в туалете. Мальчик испугался и побежал в кабинет к своему классу. К этому моменту ученики уже успели забаррикадироваться в кабинетах. Испуганный ребенок стучал в двери, кричал, тем самым вызывая панику у других учеников. В итоге одни дети начали звонить родителям, а один из школьников позвонил в полицию со словами: „Школа 153, на нас напали“», — рассказала URA.RU пермячка. На вызов приехали сотрудники полиции, а также мама ребенка, который сообщил ей о происходящем в школе. Горожанке, которая увидела полицейские машины, стало плохой, ей пришлось вызвать скорую. Родители возмущены произошедшим и намерены разобраться с директором образовательного учреждения. По их словам, школе предстоит заплатить штраф за ложный вызов полиции. Корреспонденту URA.RU не удалось связаться по рабочему номеру телефона с директором школы №153 Наталией Исаевой. Педагогу был отправлен запрос, ответ на который пока не получен. В ГУ МВД по Пермскому краю обратили внимание на то, что ответственность за ложный вызов предусмотрена, если «лицо осознает, что сообщаемые им сведения не соответствуют действительности». Подробный комментарий о произошедшем в школе пообещали предоставить позже. Свою позицию относительно случившегося в школе агентству также пообещали представить в мэрии Перми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми антитеррористические учения, которые проводила школа №153, вызвали панику у детей. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала мама одного из учащихся. По словам женщины, школа включила сигнал тревоги, предупреждающий о террористической опасности. При этом учащихся заранее не уведомили о том, что тревога учебная. Некоторые школьники приняли антитеррористические учения за нападение на школу и сообщили о случившемся своим родителям, а также в полицию. «Один из учеников во время учебной тревоги находился в туалете. Мальчик испугался и побежал в кабинет к своему классу. К этому моменту ученики уже успели забаррикадироваться в кабинетах. Испуганный ребенок стучал в двери, кричал, тем самым вызывая панику у других учеников. В итоге одни дети начали звонить родителям, а один из школьников позвонил в полицию со словами: „Школа 153, на нас напали“», — рассказала URA.RU пермячка. На вызов приехали сотрудники полиции, а также мама ребенка, который сообщил ей о происходящем в школе. Горожанке, которая увидела полицейские машины, стало плохой, ей пришлось вызвать скорую. Родители возмущены произошедшим и намерены разобраться с директором образовательного учреждения. По их словам, школе предстоит заплатить штраф за ложный вызов полиции. Корреспонденту URA.RU не удалось связаться по рабочему номеру телефона с директором школы №153 Наталией Исаевой. Педагогу был отправлен запрос, ответ на который пока не получен. В ГУ МВД по Пермскому краю обратили внимание на то, что ответственность за ложный вызов предусмотрена, если «лицо осознает, что сообщаемые им сведения не соответствуют действительности». Подробный комментарий о произошедшем в школе пообещали предоставить позже. Свою позицию относительно случившегося в школе агентству также пообещали представить в мэрии Перми.