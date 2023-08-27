27 августа 2023

В Добрянке Пермского края пройдут масштабные антитеррористические учения

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в день голосования. Выборы президента РФ 2018. Челябинск, минирование, терроризм, антитеррор, взрывчатка, подозрительный предмет, тротиловая шашка
На учениях отработают действия при минировании школ Фото:

Во всех школах и детсадах Добрянки (Пермский край) пройдут антитеррористические учения. Мэрия предупредила об этом горожан в соцсети «ВКонтакте».

«В образовательных организациях Добрянского округа учения будут проведены завтра, 29 августа. Охват проведения учения — 100% общеобразовательных организаций», — говорится на странице администрации округа.

Отрабатывать будут два сценария: вооруженное нападение и размещение в здании взрывного устройства. В мэрии отмечают, что учения проводятся по поручению Министерства просвещения РФ.

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Во всех школах и детсадах Добрянки (Пермский край) пройдут антитеррористические учения. Мэрия предупредила об этом горожан в соцсети «ВКонтакте». «В образовательных организациях Добрянского округа учения будут проведены завтра, 29 августа. Охват проведения учения — 100% общеобразовательных организаций», — говорится на странице администрации округа. Отрабатывать будут два сценария: вооруженное нападение и размещение в здании взрывного устройства. В мэрии отмечают, что учения проводятся по поручению Министерства просвещения РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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