В Добрянке Пермского края пройдут масштабные антитеррористические учения

На учениях отработают действия при минировании школ
Во всех школах и детсадах Добрянки (Пермский край) пройдут антитеррористические учения. Мэрия предупредила об этом горожан в соцсети «ВКонтакте».
«В образовательных организациях Добрянского округа учения будут проведены завтра, 29 августа. Охват проведения учения — 100% общеобразовательных организаций», — говорится на странице администрации округа.
Отрабатывать будут два сценария: вооруженное нападение и размещение в здании взрывного устройства. В мэрии отмечают, что учения проводятся по поручению Министерства просвещения РФ.
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