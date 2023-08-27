В Добрянке Пермского края пройдут масштабные антитеррористические учения

На учениях отработают действия при минировании школ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во всех школах и детсадах Добрянки (Пермский край) пройдут антитеррористические учения. Мэрия предупредила об этом горожан в соцсети «ВКонтакте».

«В образовательных организациях Добрянского округа учения будут проведены завтра, 29 августа. Охват проведения учения — 100% общеобразовательных организаций», — говорится на странице администрации округа.

Отрабатывать будут два сценария: вооруженное нападение и размещение в здании взрывного устройства. В мэрии отмечают, что учения проводятся по поручению Министерства просвещения РФ.