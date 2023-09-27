В ХМАО родители возмутились отсутствием терминалов в школьных буфетах

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Супермаркет "Кировский" на Сиреневом бульваре. Екатеринбург, безналичный расчет, терминал оплаты, безнал, безналичная оплата
Родители школьников переживают из-за отсутствия контроля трат своего ребенка Фото:

Родители учеников из Нижневартовска (ХМАО) возмутились по поводу отсутствия в школьных буфетах банковских терминалов оплаты. Они переживают из-за того, что не могут контролировать расходы ребенка, давая им наличные.

«Я — мама троих детей. Сильно волнует вопрос: почему в школах Нижневартовска нет возможности расчета для учащегося по терминалу? Понятно про детей начальной школы — их централизованно ведут классные руководители, а что делать со средней школой? Как узнать, что ребенок потратил эти деньги на питание, а не на вэйпы и другие гадости?» — пишет местная жительница в группе «Роддом 86» соцсети «ВКонтакте».

Глава окружного депобразования Алексей Дренин пояснил URA.RU, что за организацию терминалов оплаты в школьных буфетах отвечают школы и поставщики питания. «Вопрос в первую очередь к поставщику питания. Могу сказать, что буфетную продукцию мы в скором времени планируем завести в систему „Образование Югры“, чтобы ее можно было оплачивать через личный кабинет родителя так же, как основное школьное питание», — поделился Дренин с журналистом агентства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что школьникам Нижневартовска предоставили новое меню по сезонам. Осенью дети попробуют пудинг, вареники с адыгейским сыром, и омлет с кабачками. Также для школьников собираются готовить диетические блюда.

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Родители учеников из Нижневартовска (ХМАО) возмутились по поводу отсутствия в школьных буфетах банковских терминалов оплаты. Они переживают из-за того, что не могут контролировать расходы ребенка, давая им наличные. «Я — мама троих детей. Сильно волнует вопрос: почему в школах Нижневартовска нет возможности расчета для учащегося по терминалу? Понятно про детей начальной школы — их централизованно ведут классные руководители, а что делать со средней школой? Как узнать, что ребенок потратил эти деньги на питание, а не на вэйпы и другие гадости?» — пишет местная жительница в группе «Роддом 86» соцсети «ВКонтакте». Глава окружного депобразования Алексей Дренин пояснил URA.RU, что за организацию терминалов оплаты в школьных буфетах отвечают школы и поставщики питания. «Вопрос в первую очередь к поставщику питания. Могу сказать, что буфетную продукцию мы в скором времени планируем завести в систему „Образование Югры“, чтобы ее можно было оплачивать через личный кабинет родителя так же, как основное школьное питание», — поделился Дренин с журналистом агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что школьникам Нижневартовска предоставили новое меню по сезонам. Осенью дети попробуют пудинг, вареники с адыгейским сыром, и омлет с кабачками. Также для школьников собираются готовить диетические блюда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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