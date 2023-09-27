27 сентября 2023

Челябинское заксобрание переизбрало уполномоченного по правам предпринимателей

Александр Гончаров остался бизнес-омбудсменом Челябинской области на третий срок
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правления Челябинской ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Челябинск, гончаров александр
Александр Гончаров останется в своей должности на третий срок Фото:

Заксобрание Челябинской области 28 сентября единогласно переизбрало на третий срок в качестве уполномоченного по правам предпринимателей Александра Гончарова. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.

«На рассмотрение ЗСО губернатором внесена кандидатура Александра Гончарова. Мы хорошо знаем кандидата и рекомендуем одобрить проект постановления», — обратился к собравшимся председатель комитета по экономической политике Евгений Илле.

Как сообщил депутатам сам Гончаров, за 10 лет он успел поработать с более чем 8 тысячами предпринимателей и компаний, обратившихся к нему. При этом из подпавших в его компетенцию 5430 обращений более 70% завершились решениями в пользу бизнесменов. Более 100 предпринимателей в ходе экономической амнистии избавились от уголовного преследования и продолжают работать на благо Челябинской области. После чего депутаты единогласно проголосовали за сохранение Гончарова на его посту.

Проект постановления внес в ЗСО губернатор Алексей Текслер. Ранее областной парламент по инициативе главы региона изменил норму закона об областном бизнес-омбудсмене, ограничивающую срок работы одного человека в этой должности двумя сроками по пять лет.

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Заксобрание Челябинской области 28 сентября единогласно переизбрало на третий срок в качестве уполномоченного по правам предпринимателей Александра Гончарова. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. «На рассмотрение ЗСО губернатором внесена кандидатура Александра Гончарова. Мы хорошо знаем кандидата и рекомендуем одобрить проект постановления», — обратился к собравшимся председатель комитета по экономической политике Евгений Илле. Как сообщил депутатам сам Гончаров, за 10 лет он успел поработать с более чем 8 тысячами предпринимателей и компаний, обратившихся к нему. При этом из подпавших в его компетенцию 5430 обращений более 70% завершились решениями в пользу бизнесменов. Более 100 предпринимателей в ходе экономической амнистии избавились от уголовного преследования и продолжают работать на благо Челябинской области. После чего депутаты единогласно проголосовали за сохранение Гончарова на его посту. Проект постановления внес в ЗСО губернатор Алексей Текслер. Ранее областной парламент по инициативе главы региона изменил норму закона об областном бизнес-омбудсмене, ограничивающую срок работы одного человека в этой должности двумя сроками по пять лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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