Челябинский губернатор Текслер определился с кандидатурой бизнес-омбудсмена

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Алексей Текслер на СПП. Челябинск, портрет, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер предложил депутатам оставить бизнес-омбудсменом Фото:

Александр Гончаров останется в должности бизнес-омбудсмена по Челябинской области на третий срок. Губернатор Алексей Текслер внес его кандидатуру в областное заксобрание.

«Постановление о кандидатуре Александра Гончарова на должность омбудсмена по правам предпринимателей внесено в заксобрание. Вопрос будет рассмотрен на заседании комитета по экономической политике 27 сентября, а затем на заседании ЗСО 28 сентября, — подтвердили URA.RU в пресс-службе областного парламента.

Ранее депутаты заксобрания по представлению Текслера изменили региональный закон о статусе бизнес-омбудсмена. В изначальной редакции он ограничивал время работы на этом посту одного человека двумя пятилетними сроками. Теперь Гончаров, который является уполномоченным по правам предпринимателей уже 10 лет, сможет остаться на третий срок.

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Александр Гончаров останется в должности бизнес-омбудсмена по Челябинской области на третий срок. Губернатор Алексей Текслер внес его кандидатуру в областное заксобрание. «Постановление о кандидатуре Александра Гончарова на должность омбудсмена по правам предпринимателей внесено в заксобрание. Вопрос будет рассмотрен на заседании комитета по экономической политике 27 сентября, а затем на заседании ЗСО 28 сентября, — подтвердили URA.RU в пресс-службе областного парламента. Ранее депутаты заксобрания по представлению Текслера изменили региональный закон о статусе бизнес-омбудсмена. В изначальной редакции он ограничивал время работы на этом посту одного человека двумя пятилетними сроками. Теперь Гончаров, который является уполномоченным по правам предпринимателей уже 10 лет, сможет остаться на третий срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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