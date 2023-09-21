Челябинский губернатор Текслер определился с кандидатурой бизнес-омбудсмена

Александр Гончаров останется в должности бизнес-омбудсмена по Челябинской области на третий срок. Губернатор Алексей Текслер внес его кандидатуру в областное заксобрание.
«Постановление о кандидатуре Александра Гончарова на должность омбудсмена по правам предпринимателей внесено в заксобрание. Вопрос будет рассмотрен на заседании комитета по экономической политике 27 сентября, а затем на заседании ЗСО 28 сентября, — подтвердили URA.RU в пресс-службе областного парламента.
Ранее депутаты заксобрания по представлению Текслера изменили региональный закон о статусе бизнес-омбудсмена. В изначальной редакции он ограничивал время работы на этом посту одного человека двумя пятилетними сроками. Теперь Гончаров, который является уполномоченным по правам предпринимателей уже 10 лет, сможет остаться на третий срок.
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