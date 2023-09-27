СКР проверит родителей, которых жители Сургута обвинили в избиении детей

Проверка проводится по сообщению СМИ об избиении детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

СКР начал проверку из-за жалоб жителей Сургута на соседей, которых обвинили в избиении детей. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение от имени жильцов дома по улице Пушкина в Сургуте, которые предполагают, что соседи, проживающие в одной из квартир, ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию малолетних детей, систематически высказывая в адрес детей оскорбления и нанося им побои. В целях проверки данной информации и принятия профилактических мер по поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России ХМАО по данному сообщению проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — сообщили в ведомстве.

В проведении проверки следователям помогут инспекторы полиции по делам несовершеннолетних. «Проверяются условия, в которых проживают и воспитываются дети, опрашиваются члены семьи, соседи, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в сургутяне обвинили частный детский сад в издевательствах над детьми. Жители, проживающие по соседству, сообщили о постоянном плаче детей, который слышно на улице.