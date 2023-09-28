Пермский предприниматель пообещал вернуть деньги за гнилую картошку

29 сентября 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Для возврата денег достаточно будет взвесить гнилую картошку и сообщить продавцу вес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматель из Перми Алексей Пушкарев заявил, что будет возвращать клиентам деньги за гнилую картошку. Для этого будет достаточно взвесить ее и сообщить вес продавцу, заявил бизнесмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Клиенты с тебя „спросят по-взрослому“ за каждую испорченную картошку в мешке, выскажут, что ты им, можно сказать, в душу плюнул, лично не уследив за каждой картошкой в мешке. В общем, перейду к делу, если вам в мешке попались испорченные картофелины, просто взвесьте их и напишите нам, мы вернем за них деньги», — написал Пушкарев. По словам предпринимателя, некоторые клиенты стали жаловаться на одну или несколько гнилых картофелин, которые попадаются им в 30-киллограммовых мешках. Из-за негативных претензий такая мера и была введена.

Предприниматель из Перми Алексей Пушкарев заявил, что будет возвращать клиентам деньги за гнилую картошку. Для этого будет достаточно взвесить ее и сообщить вес продавцу, заявил бизнесмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Клиенты с тебя „спросят по-взрослому“ за каждую испорченную картошку в мешке, выскажут, что ты им, можно сказать, в душу плюнул, лично не уследив за каждой картошкой в мешке. В общем, перейду к делу, если вам в мешке попались испорченные картофелины, просто взвесьте их и напишите нам, мы вернем за них деньги», — написал Пушкарев. По словам предпринимателя, некоторые клиенты стали жаловаться на одну или несколько гнилых картофелин, которые попадаются им в 30-киллограммовых мешках. Из-за негативных претензий такая мера и была введена.