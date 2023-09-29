Медведев: у России есть ответ на все новое оружие Запада

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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев посетил полигон в Астраханской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия будет находить ответные меры на новое оружие Запада вплоть до самой победы в спецоперации. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе визита на полигон Капустин Яр в Астраханской области.

«Россия старается находить возможность противопоставить даже новейшим западным образцам техники контрмеры. Так будет до окончательной победы», — сказал Дмитрий Медведев, его слова передает РИА Новости.

В испытываемых образцах оружия РФ, по словам зампреда Совбеза, улучшены характеристики, влияющие на боевую часть и дальность полетов. «Испытания высокоточных ударных ракет будут продолжены», — добавил Медведев.

Ранее Медведев посетил один из полигонов в Донецкой народной республике. Тот визит, по его словам, он совершил по указанию президента РФ Владимира Путина.

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Россия будет находить ответные меры на новое оружие Запада вплоть до самой победы в спецоперации. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе визита на полигон Капустин Яр в Астраханской области. «Россия старается находить возможность противопоставить даже новейшим западным образцам техники контрмеры. Так будет до окончательной победы», — сказал Дмитрий Медведев, его слова передает РИА Новости. В испытываемых образцах оружия РФ, по словам зампреда Совбеза, улучшены характеристики, влияющие на боевую часть и дальность полетов. «Испытания высокоточных ударных ракет будут продолжены», — добавил Медведев. Ранее Медведев посетил один из полигонов в Донецкой народной республике. Тот визит, по его словам, он совершил по указанию президента РФ Владимира Путина.
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