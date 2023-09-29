Медведев: у России есть ответ на все новое оружие Запада 29 сентября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев посетил полигон в Астраханской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия будет находить ответные меры на новое оружие Запада вплоть до самой победы в спецоперации. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе визита на полигон Капустин Яр в Астраханской области. «Россия старается находить возможность противопоставить даже новейшим западным образцам техники контрмеры. Так будет до окончательной победы», — сказал Дмитрий Медведев, его слова передает РИА Новости. В испытываемых образцах оружия РФ, по словам зампреда Совбеза, улучшены характеристики, влияющие на боевую часть и дальность полетов. «Испытания высокоточных ударных ракет будут продолжены», — добавил Медведев. Ранее Медведев посетил один из полигонов в Донецкой народной республике. Тот визит, по его словам, он совершил по указанию президента РФ Владимира Путина. Россия будет находить ответные меры на новое оружие Запада вплоть до самой победы в спецоперации. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе визита на полигон Капустин Яр в Астраханской области. «Россия старается находить возможность противопоставить даже новейшим западным образцам техники контрмеры. Так будет до окончательной победы», — сказал Дмитрий Медведев, его слова передает РИА Новости. В испытываемых образцах оружия РФ, по словам зампреда Совбеза, улучшены характеристики, влияющие на боевую часть и дальность полетов. «Испытания высокоточных ударных ракет будут продолжены», — добавил Медведев. Ранее Медведев посетил один из полигонов в Донецкой народной республике. Тот визит, по его словам, он совершил по указанию президента РФ Владимира Путина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям