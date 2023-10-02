Семья Александра Аристова диверсифицирует бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа компаний «Ариант», принадлежащая семье челябинского олигарха Александра Аристова, стала соучредителем строительной компании в Краснодарском крае. Информация о новой компании появилась на сайте СБИС.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «АПРИ ФЛАЙ ЮГ» зарегистрировано 27 сентября 2023 года в Темрюкском районе Краснодарского края, следует из данных ЕГРЮЛ. За ГК «Ариант» числится 50% бизнеса. Оставшаяся половина принадлежит АО «АПРИ «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ»», учрежденному известными в Челябинске бизнесменами и строителями Алексеем Овакимяном, Александром Букреевым, Тимофеем Карабинцевым. Уставный капитал компании составляет 1 млн рублей. Основным видом деятельности заявлены функции заказчика-застройщика и генерального подрядчика, а также еще 47 видов строительных работ.

«Пока еще рано говорить о конкретных проектах. Но речь идет о совместном строительстве с ГК „Ариант“ в Краснодарском крае», — пояснил URA.RU один из совладельцев компании, Алексей Овакимян.

В пресс-службу ГК «Ариант» направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать о проектах, которые намерена реализовывать новая фирма. Ответ будет опубликован после поступления.

ООО ГК «Ариант» создано в 2020 году и объединило весь бизнес семьи Александра Аристова — виноделие, свинокомплексы и изготовление мясных продуктов. Уставный капитал ГК «Ариант» составляет 4,4 млн рублей, но стоимость бизнеса оценивается в 45,9 млрд рублей. Основным владельцем значится зять Аристова, Александр Кретов.

Обновлено: 20:42

«Нашу коллаборацию с АПРИ «Флай Плэнинг» можно назвать сотрудничеством двух гигантов. Крупные компании объединились, чтобы реализовать масштабный проект, имеющий важное социальное значение. Комбинируя свои ресурсы и экспертизы, мы создаем новый совместный бизнес, новую ценность для потребителя. Компания ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Флай ЮГ» займется реализацией значимого инвестиционного проекта в Краснодарском крае. Подробности проекта пока не разглашаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГК «Ариант».

Скрин: сайт СБИС