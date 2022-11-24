24 ноября 2022

Компания челябинских олигархов создала новую фирму. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг помощника Президента РФ Игоря Левитина. Москва, депутат, чиновник, папка, портфель
Уставный капитал новой структуры составляет 100 тысяч рублей Фото:

Группа компаний «Ариант», которая принадлежит семье олигарха из Челябинска Александра Аристова, создала фирму в своей структуре, ООО «Центр цифровых решений — Ариант». Новая компания будет специализироваться на работах в области компьютерных технологий.

«Компания ООО „ЦЦР- Ариант“ недавно появилась на рынке и работает с 21 ноября 2022 года. Большой уставный капитал — 100 тысяч рублей. Деятельность — консультативная и работы в области компьютерных технологий», — говорится в данных информационного сервиса СБИС.

Учредителями новой структуры ГК «Ариант» в равных долях стали дочь Аристова Елена Кретова и ее муж Александр Кретов. Руководителем новой структуры стала Ирина Голышева.

Ранее ГК «Ариант» добавила в свою структуру ООО «Азиатская торговая компания». Эта фирма торгует зерном и кормами для животных.

ООО ГК «Ариант» создано в 2020 году и объединил весь бизнес семьи Александра Аристова — виноделие, свинокомплексы и изготовление мясных продуктов. Уставный капитал ГК «Ариант» составляет 4,4 млн рублей.

Компания ООО «ЦЦР- Ариант» появилась на рынке с 21 ноября 2022 года

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Группа компаний «Ариант», которая принадлежит семье олигарха из Челябинска Александра Аристова, создала фирму в своей структуре, ООО «Центр цифровых решений — Ариант». Новая компания будет специализироваться на работах в области компьютерных технологий. «Компания ООО „ЦЦР- Ариант“ недавно появилась на рынке и работает с 21 ноября 2022 года. Большой уставный капитал — 100 тысяч рублей. Деятельность — консультативная и работы в области компьютерных технологий», — говорится в данных информационного сервиса СБИС. Учредителями новой структуры ГК «Ариант» в равных долях стали дочь Аристова Елена Кретова и ее муж Александр Кретов. Руководителем новой структуры стала Ирина Голышева. Ранее ГК «Ариант» добавила в свою структуру ООО «Азиатская торговая компания». Эта фирма торгует зерном и кормами для животных. ООО ГК «Ариант» создано в 2020 году и объединил весь бизнес семьи Александра Аристова — виноделие, свинокомплексы и изготовление мясных продуктов. Уставный капитал ГК «Ариант» составляет 4,4 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...