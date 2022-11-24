Уставный капитал новой структуры составляет 100 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Группа компаний «Ариант», которая принадлежит семье олигарха из Челябинска Александра Аристова, создала фирму в своей структуре, ООО «Центр цифровых решений — Ариант». Новая компания будет специализироваться на работах в области компьютерных технологий.

«Компания ООО „ЦЦР- Ариант“ недавно появилась на рынке и работает с 21 ноября 2022 года. Большой уставный капитал — 100 тысяч рублей. Деятельность — консультативная и работы в области компьютерных технологий», — говорится в данных информационного сервиса СБИС.

Учредителями новой структуры ГК «Ариант» в равных долях стали дочь Аристова Елена Кретова и ее муж Александр Кретов. Руководителем новой структуры стала Ирина Голышева.

Ранее ГК «Ариант» добавила в свою структуру ООО «Азиатская торговая компания». Эта фирма торгует зерном и кормами для животных.

ООО ГК «Ариант» создано в 2020 году и объединил весь бизнес семьи Александра Аристова — виноделие, свинокомплексы и изготовление мясных продуктов. Уставный капитал ГК «Ариант» составляет 4,4 млн рублей.